暴雪開告《魔獸世界》老私服「Turtle WoW」　擔心壯大威脅原版

記者黃冠瑋／綜合報導

暴雪旗下著名IP《魔獸世界》在2019年時推出經典服回歸後，對於老玩家而言可說是滿滿回憶，不過有許多玩家認為部分老版本私人伺服器，遊玩體驗相對更好，像是「Turtle WoW」。然而Turtle WoW近日恐面臨大危機，暴雪決定開告對方非法使用自己程式碼以此營利，原因可能與近日玩家人數高峰威脅到原版有關。

▼暴雪深怕Turtle WoW威脅到原版利益決定提告。（圖／翻攝自Turtle WoW）

▲▼暴雪深怕Turtle WoW威脅到原版利益決定提告。（圖／翻攝自Turtle WoW）

根據外媒報導，時常有跟隨《魔獸世界》相關內容的玩家就會知道，「Turtle WoW」是從2018年開始營運的《魔獸世界》私人伺服器，起初創作者是希望能提供老版本內容以免費方式遊玩，而這個私服最大特色在於擴展了原本《魔獸世界》沒有的劇情、發展和玩法，因此也衍生出許多原版沒有的模組，雖說官方強調是免費遊玩，但該私服仍有接受玩家捐款贊助，再加上該私服不久前同時在線人數更是突破4.4萬人，可說是相當罕見，因此也成為此次暴雪不滿開告導火線。

如今暴雪決定向長達8年「Turtle WoW」提告，官方對此表示，「投入大量資金與時間來維護更新《魔獸世界》，但Turtle WoW的開發者卻侵犯了商標權和版權，已經對遊戲的智慧財產權造成嚴重侵害，因此決定正式向法院提起訴訟」，此外暴雪發言人也表示，「基於侵權規模，我們需要採取保護措施，以此保障多年成果、員工、合作夥伴以及玩家權益」。

另外，先前「Turtle WoW」團隊有曾公開「Turtle WoW2.0」項目，內容是希望在 Unreal Engine 5中完全重現《魔獸世界》，解決老遊戲在未來電腦硬體、作業系統上的相容問題，也讓暴雪感到相當不滿，如今隨著暴雪正式提告，關於此計畫恐變得更加撲朔離迷。

關鍵字：魔獸世界暴雪Turtle WoW

是元介掀回憶殺！ 開唱元衛覺醒〈夏天的風〉

