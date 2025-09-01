《咒術迴戰》第三季虎杖乙骨正面對決引爆　先行劇場版11月上映

記者楊智仁／綜合報導

動畫《咒術迴戰》官方宣布系列第 3 期 《咒術迴戰 死滅迴游 前篇》 將於 2026 年 1 月正式開播，並同步釋出首支前導 PV，在澀谷戰後荒廢的巨大坑洞前，握拳咬牙的虎杖與手持刀背對而立的乙骨並肩而站，強烈暗示兩人即將展開宿命對決。

《死滅迴游》承接第 2 期劇情，描繪史上最惡劣咒術師 加茂憲倫 所設下的致命賽局，咒術師被迫展開殘酷廝殺。PV 中可以看到在「澀谷事變」後陷入掙扎的虎杖悠仁，與特級術師 乙骨憂太 正面交鋒，這場「虎杖 VS 乙骨」的對決堪稱原作中相當受矚目的戰鬥之一，影片中還有伏黑、脹相、禪院真希及九十九由基的身影，正式揭開新篇章的序幕。

同時，官方宣布劇場版 《咒術迴戰 澀谷事變 特別編集版 × 死滅迴游 先行上映》 將於 11 月 7 日 登場，片中將首次以特別編集版形式重現動畫史上最大激戰「澀谷事變」，並搶先公開第 3 季的第 1、2 集內容。該劇場版北美於 12 月 5 日亮相，台灣代理商 Medialink 則宣布 11 月 Coming soon 的消息。