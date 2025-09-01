《刀劍神域》手遊結束營運　經一年超長維修...重啟9個月就倒

記者楊智仁／綜合報導

由萬代南夢宮開發 3D 動作手遊《刀劍神域 火線爭戰》，2022 年伴隨著動畫 10 周年登場引起不小關注。然而遊戲在推出後就出現不少 Bug，儘管經過了長期維修，官方先前還是宣布《刀劍神域 火線爭戰》將於 2025 年 10 月 30 日結束營運。

▼《刀劍神域 火線爭戰》結束營運。（圖／翻攝自刀劍神域 火線爭戰FB）

3D 動作手遊《刀劍神域 火線爭戰》，集結各動畫系列中代表性角色，遊戲內搭載可單人挑戰強大頭目「單人模式」、可與其他玩家對戰，競爭最強頭銜的「多人玩法模式」，還有原創場景設定及故事，描繪桐人面對全新「威脅」冒險旅程。然而原本受人期待的 10 周年手遊卻出現不少 Bug，發行約 9 個月就宣布進入長期維修，製作人竹內表示會用一年時間徹底修正遊戲內發生的問題。

《刀劍神域 火線爭戰》於 2024 年 12 月回歸，然而經過了一年的維修期熱度大幅下降。日前官方也宣布遊戲會在 2025 年 10 月 30 日結束營運，接下來會舉辦各種特別活動希望讓玩家享受到最後一刻，結束營運當日維護後會提供「離線版」，保留各位玩家的部分遊玩紀錄，並仍可繼續使用戰鬥等部分功能。