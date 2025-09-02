ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

《崩壞：因緣精靈》恐陷侵權爭議　分析師稱無縫切換觸任天堂底線

記者黃冠瑋／綜合報導

近幾年關於任天堂針對《Palworld幻獸帕魯》的專利侵權訴訟，可說是鬧得沸沸揚揚，然而這場專利侵權訴訟還未結束恐又有新爭議要掀起。在此次米哈遊公開新作《崩壞：因緣精靈》預告中竟出現角色「無縫切換騎乘」，此設計遭分析師點名恐會觸犯近期任天堂才修改過的專利底線。

▼《崩壞：因緣精靈》「無縫切換騎乘」恐陷侵權爭議。（圖／翻攝自YouTube／崩壞: 因緣精靈）

 ▲▼《崩壞因緣精靈》「無縫切換騎乘」恐陷侵權爭議。（圖／翻攝自YouTube／崩壞: 因緣精靈）

根據外媒報導，被譽為「低配寶可夢」的《幻獸帕魯》（Palworld）在2024年爆紅後，就遭到任天堂向日本地方法院提起侵權訴訟，直接指控《幻獸帕魯》侵犯多項專利權，打了將近1年多訴訟仍在持續，雙方也是開啟了專利時機爭奪攻防。

對此，任天堂為了更好在這場訴訟取得優勢，在七月時修改了涉及「無縫切換可騎乘坐騎系統」專利引發社會外界關注，不過此舉國外專利分析師Florian Mueller在當時就點出恐會難以取得專利攻防優勢，因為擴大解釋範圍做法法官可能不會接受。沒想到訴訟還未結束，恐又有新一波爭議要處理，事情其實是近日米哈遊公開了最新自走棋遊戲《崩壞：因緣精靈》，其中預告片多次出現角色「無縫切換坐騎騎乘」，由於操作類似可能會與《幻獸帕魯》一樣陷入侵權爭議。

對此，分析師Florian Mueller也表示，「無縫切換坐騎騎乘很明顯已經觸犯任天堂專利底線」，因為先前《幻獸帕魯》就是此設計才遭任天堂開告，因此也在後續不得不移除坐騎切換與滑翔。不過Florian Mueller也提到任天堂擴大專利解釋非常不合理，畢竟解釋方式太過廣泛，很多遊戲都很有可能會用到，因此實際上真的很難不觸犯到任天堂所修改的專利，至於目前任天堂並未針對此次《崩壞：因緣精靈》切換設計做出回應。

關鍵字：崩壞因緣精靈米哈遊

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【她還沒洗澡...】潔癖娃被姊姊抱超嫌棄！生氣狂跟媽抱怨XD

推薦閱讀

唱紅破億神曲「GARNiDELiA」無限期停止活動　連主唱都不知情

《空洞騎士絲綢之歌》抗漲玩家歡呼　1代人數飆破7萬創歷新高

成人遊戲下架風波　澳女權團體續施壓：就算合法也該制止

《咒術迴戰》五週年！劇場版「懷玉玉折、死滅迴游」三連發上映

外媒曝女星韓韶禧出演《我獨自升級》真人版　飾最美S級獵人

《崩壞：因緣精靈》恐陷侵權爭議　分析師稱無縫切換觸任天堂底線

秋葉原地標「GiGO 1號館」熄燈　33年見證文化變遷...粉絲上街感謝

《Wplace》「寶鐘瑪琳」圖遭黑粉毀臉　大肆破壞網怒：太過分

1億神級手遊《七騎士Re:BIRTH》上市倒數　啦啦隊女神任代言人

《邊緣禁地4》將上市10月登Switch 2　終局玩法、發售後藍圖公開

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

秋葉原地標「GiGO1號館」熄燈

韓韶禧出演《我獨自升級》真人

《刀劍神域》手遊結束營運

《崩壞：因緣精靈》恐陷侵權爭議

《七龍珠 電光炸裂》Switch 2宣傳片

成人遊戲下架風波、女權團體續施壓

《柯南》劇場版超特報「風之女神」主場

《Wplace》寶鐘瑪琳圖遭黑粉毀臉

《鬼滅之刃無限城》日本票房破299億

Nike X 遊戲王推「真紅眼黑龍」T

最新新聞

「GARNiDELiA」無限期停止活動

《空洞騎士絲之歌》抗漲玩家歡呼

成人遊戲下架風波、女權團體續施壓

《咒術迴戰》五週年劇場版三連發上映

韓韶禧出演《我獨自升級》真人

《崩壞：因緣精靈》恐陷侵權爭議

秋葉原地標「GiGO1號館」熄燈

《Wplace》寶鐘瑪琳圖遭黑粉毀臉

《七騎士Re:BIRTH》上市倒數　

《邊緣禁地4》將上市10月登Switch 2

熱門快報

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

不用百元 吃餐廳名菜？！

「文里補習班」開課啦！今天要開箱全家聯名便當，讓你不用跑餐廳，就能吃到餐廳名菜！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366