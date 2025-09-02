《崩壞：因緣精靈》恐陷侵權爭議　分析師稱無縫切換觸任天堂底線

記者黃冠瑋／綜合報導

近幾年關於任天堂針對《Palworld幻獸帕魯》的專利侵權訴訟，可說是鬧得沸沸揚揚，然而這場專利侵權訴訟還未結束恐又有新爭議要掀起。在此次米哈遊公開新作《崩壞：因緣精靈》預告中竟出現角色「無縫切換騎乘」，此設計遭分析師點名恐會觸犯近期任天堂才修改過的專利底線。

▼《崩壞：因緣精靈》「無縫切換騎乘」恐陷侵權爭議。（圖／翻攝自YouTube／崩壞: 因緣精靈）

根據外媒報導，被譽為「低配寶可夢」的《幻獸帕魯》（Palworld）在2024年爆紅後，就遭到任天堂向日本地方法院提起侵權訴訟，直接指控《幻獸帕魯》侵犯多項專利權，打了將近1年多訴訟仍在持續，雙方也是開啟了專利時機爭奪攻防。

對此，任天堂為了更好在這場訴訟取得優勢，在七月時修改了涉及「無縫切換可騎乘坐騎系統」專利引發社會外界關注，不過此舉國外專利分析師Florian Mueller在當時就點出恐會難以取得專利攻防優勢，因為擴大解釋範圍做法法官可能不會接受。沒想到訴訟還未結束，恐又有新一波爭議要處理，事情其實是近日米哈遊公開了最新自走棋遊戲《崩壞：因緣精靈》，其中預告片多次出現角色「無縫切換坐騎騎乘」，由於操作類似可能會與《幻獸帕魯》一樣陷入侵權爭議。

對此，分析師Florian Mueller也表示，「無縫切換坐騎騎乘很明顯已經觸犯任天堂專利底線」，因為先前《幻獸帕魯》就是此設計才遭任天堂開告，因此也在後續不得不移除坐騎切換與滑翔。不過Florian Mueller也提到任天堂擴大專利解釋非常不合理，畢竟解釋方式太過廣泛，很多遊戲都很有可能會用到，因此實際上真的很難不觸犯到任天堂所修改的專利，至於目前任天堂並未針對此次《崩壞：因緣精靈》切換設計做出回應。