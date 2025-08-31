角川高層談海外策略：動畫像壽司、2028前每年創造7000件IP

記者楊智仁／綜合報導

日本出版與影視大廠角川KADOKAWA 近期透露海外動畫業務擴展計畫。首席動畫世界長官工藤大丈在接受外媒專訪時表示，公司目標是在 2028 年前，將每年創造的智慧財產（IP）數量由約 6000 件提升至 7000 件，並鼓勵海外子公司投入內容開發。

▼角川高層談海外策略 。（圖／翻攝自KADOKAWA ）

工藤指出，角川社長提出「以科技實現全球媒體混合」的概念，近期成立的 GeeXProductions 動畫品牌，正是為了讓海外創作者能以角川平台推出作品，並形容動畫應該像壽司一樣能在世界各地誕生。工藤接著坦言，過去角川在這方面做得不足，未來會積極考慮製作符合西方觀眾喜好的題材，例如吸血鬼或殭屍類型，他強調「沒有捷徑」，唯有持續創作高品質動畫，並在多元平台獲利，而非只依賴 Crunchyroll。

目前《惡魔城》、《血戰：最後的吸血鬼》，以及黑暗奇幻名作《烙印勇士》等成功案例，已顯示此類題材在北美市場具備潛力。這一策略也呼應角川全球漫畫部門負責人瀨川昇的看法，他期望未來海外創作者能直接在全球市場發揮影響力，而不必先在日本出道。工藤同時談到北美串流市場，指出 HIDIVE 影響力下降、Crunchyroll 壟斷地位鞏固，使得授權談判更趨謹慎，日本製作公司若作品未被收購，海外收益前景將存疑。