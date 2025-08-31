ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

《葬送的芙莉蓮》第二季明年播　日本戲院五階段回顧首季旅程

記者楊智仁／綜合報導

人氣動畫《葬送的芙莉蓮》第 2 季預計於 2026 年 1 月播出，官方宣布將舉辦特別活動 「第 1 期回顧特別上映～旅途的記憶～」，帶領觀眾重溫第一期全 28 集內容。

▼第 1 期回顧特別上映～旅途的記憶～。（圖／翻攝自@Anime_Frieren推特）▲▼葬送。（圖／翻攝自推特）

活動自 9 月 27 日起於日本全國 9 間戲院展開，將分為五大章節輪流上映：9 月 27 日「啟程篇」、10 月 11 日「斷頭台的奧拉篇」、10 月 25 日「羈絆篇」、11 月 15 日「一級魔法使考試篇 前篇」、11 月 29 日「一級魔法使考試篇 後篇」，觀影者每場皆可獲得不同設計的特典貼紙。此外，官方將於 TOHO Cinemas 六本木之丘 舉行特別放映會，邀請聲優 種﨑敦美（芙莉蓮）、市之瀨加那（費倫）、小林千晃（修塔爾克） 登台，慶祝動畫開播兩周年。

《葬送的芙莉蓮》改編自 2020 年起連載於《週刊少年Sunday》的漫畫，故事以「魔王被討伐後」的世界為舞台，講述精靈魔法師芙莉蓮與新夥伴的冒險旅程，該作憑藉獨特的後日譚設定與感人劇情，榮獲 2021 年漫畫大獎，漫畫累積銷量突破 3000 萬冊，動畫第一期於 2023 年 9 月至 2024 年 3 月播出。第一期結尾中芙莉蓮、費倫與修塔爾克踏上前往「靈魂安眠之地」的旅程，第二季將自漫畫第 61 話開始改編，延續他們的故事。

