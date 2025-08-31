ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

Atari接手Ubisoft五款經典IP　《奮勇求生》復活有望重新再出發

記者黃冠瑋／綜合報導

一間遊戲公司經典IP轉交給其他公司繼續經營可說是相當常見，像是今年3月騰訊就砸414億接手了包含Ubisoft旗下三大IP《刺客教條》、《極地戰嚎》及《虹彩六號》。如今Ubisoft再度與老牌遊戲商Atari達成共識，將轉賣旗下五款經典作品包括《零度恐懼》、《奮勇求生》、《伊甸之子》、《成長家園1&2》。

▼《奮勇求生》重獲新生。（圖／翻攝自《奮勇求生》Steam）

 ▲▼《奮勇求生》重獲新生。（圖／翻攝自《奮勇求生》steam）

根據Atari發布公告顯示，已經與Ubisoft達成共識，將體驗雙方承諾在提供高品質遊戲體驗的同時，尊重遊戲的原創精神。Atari將以自身品牌出發重新推出這些標誌性作品，除了讓這五款遊戲重新復活之外，還會將它們帶入新的平台和全新的發行框架，以此重溫老玩家心中回憶。

對此，Atari董事長兼執行長Wade Rosen表示，「Ubisoft和Atari都擁有打造玩家會喜愛遊戲世界的悠久傳統，這些遊戲不僅因為遊戲玩法吸引人，更是引起了一代又一代玩家的共鳴，很高興能夠重新推出這些遊戲，同時我們也會重新探索發展這些系列的方式」。

另外值得一提的是，在這五款經典遊戲當中就包含《奮勇求生》作品，而這一款探討末日下人們如何生存下去可說是耐人尋味，雖說遊戲在2012年上市時並未掀起巨大水花，但在當時許多外媒都對這款遊戲非常讚賞，認為遊戲描述世界末日後資源匱乏設計很符合現實，運用鬱悶氛圍烘托出末日之下的無奈，也賦予了玩家思考末日下道德存在的意義。如今遊戲將重獲新生，想必經過Atari細心打磨，將有望推出重製，甚至續作產出。

