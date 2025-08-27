《藥師少女的獨語》快閃店高雄登場　6大宮廷區、還有3米大貓貓

記者楊智仁／綜合報導

充滿宮鬥元素的 《藥師少女的獨語》憑藉著解謎的吸引人一步一步看下去的故事情節，以及貓貓與壬氏的角色魅力掀起全球熱潮。此次由「回歸線娛樂」與「金儀創意」一起合作舉辦的《藥師少女的獨語》快閃店將於8月30日至11月30日於高雄駁二特區盛大登場，現場必拍「6大沉浸式宮廷拍照區」3米高貓貓即將降臨快閃店、「破百款全新周邊商品」，從收藏海報到實用小物應有盡有。還有必拿的「解謎互動遊戲透卡」與「滿額贈禮」邀請粉絲來這場專屬於貓貓與壬氏的宮廷盛會。

展區入口即是第一大亮點，「華麗宮廷大門」超有氣勢貓貓與壬氏站在入口迎接大家的到來、第二亮點是「主角圍繞的宮廷椅區」特別設置的宮廷座椅讓大家能與貓貓、壬氏、玉葉妃及高順一同合影，體驗華麗的宮廷氛圍。接續的是「經典回憶長廊」場景回顧區更完整重現動畫經典畫面，從第一季中貓貓指認「這個有毒」的名場景，到第二季壬氏於月光下翩然起舞，以及與貓貓一同墜入洞窟的瞬間，彷彿將觀眾再次拉回劇情的精彩時刻。

第四是「腳色宮廷風卷軸區」場景牆另一側則展示多位主要角色的精緻卷軸，貓貓、壬氏、高順、小蘭、樓蘭妃、里樹妃與梨花妃一字排開，宛如親身步入宮廷深處。隨後進入「氣勢主視覺」，歷季的經典主視覺也完整呈現，讓粉絲拍照打卡一次蒐集，最後是本展區最大亮點3米高的貓貓氣偶即將降臨快閃店，將會依照監修狀況解禁。

不僅有沉浸式的展區體驗，《藥師少女的獨語》快閃店更推出超過百款全新周邊商品，帶來視覺與收藏的雙重驚喜。從各種服裝造型與Q版設計，到貓貓與壬氏之間的甜蜜互動圖像，都化作不同形式的商品呈現。為了慶祝開幕，快閃店期間現場消費滿額還能隨機獲得盲抽角色透卡，共有八款角色等待蒐集，數量有限送完為止。不僅如此還有「解謎活動」，於現場拿取謎題紙解開題目，並出示給工作人員即可獲得透卡一張。

《藥師少女的獨語》快閃店 POP-UP SHOP

活動時間：2025.08.30（六）～11.30（日）

活動地點：高雄駁二藝術特區 自行車倉庫（803高雄市鹽埕區大勇路1號）

營業時間：11:00-19:00