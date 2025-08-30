ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

《無人深空》創辦人「神秘符號」現身　暗示大更新恐與新作有關

記者黃冠瑋／綜合報導

遊戲推出9年，至今仍未停止更新的動作冒險生存《無人深空》在上市初期因宣傳不實，評價可說是相當慘烈，後續靠著一路免費更新，才讓評價終於迴轉堪稱遊戲翻身典範。如今遊戲或許將迎來重大改革，近日遊戲創辦人Sean Murray發出兩個神秘訊息引發外界猜測，有玩家認為恐與新作《無火之光》有關。

 ▼《無人深空》創辦人發「神秘符號」。（圖／翻攝自X／@NoMansSky）

▲▼《無人深空》創辦人發「神秘符號」。（圖／翻攝自X／@NoMansSky） 

由Hello Games所推出的開放宇宙動作冒險生存遊戲《無人深空》，在上市初期就因為宣傳不實而遭玩家猛灌負評，並且當時遊戲首月Steam好評率僅33%，對此官方也深刻檢討，並決定持續推出免費更新，一路維持了八年，終於皇天不負苦心人，遊戲在2024年11月好評率已拉升至81%「極度好評」，可堪稱是翻升典範。如果有時常在關注Hello Games的玩家會知道，過去只要遊戲有大動作，遊戲創辦人Sean Murray就會時不時發表內容來暗示未來規劃。

如今遊戲創辦人Sean Murray再度於社群上發出兩個神秘訊息，兩者皆是「招手」符號只不過差異在於數量不同，消息一出後引發許多人猜測，雖說有玩家解讀成只是代表這家公司名稱「Hello」，畢竟招手本身就有代表打招呼意涵，但過去Sean Murray也曾使用類似行銷手法，像是使用培根符號來暗示遊戲重大更新。

對此，也有部分人認為發起這兩則貼文，代表遊戲可能將迎來重大更新，畢竟距離上次重大更新已經長達兩個多月，而當時就引進聚落系統與升級建築物外觀。不過也有許多玩家認為恐與新作《無火之光》有關，畢竟Sean Murray曾在2023年遊戲大獎典禮上首度透露新作《無火之光》正在製作當中，而這款遊戲同樣是探索冒險取向，但不像《無人深空》那樣有超過18.4千萬億個程序生成的行星，有鑑於《無人深空》在發布前僅花了四年時間就開發完成，因此玩家猜測此次招手貼文暗示著與《無人深空》說再見，準備迎接《無火之光》重磅到來。

