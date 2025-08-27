ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

《沉默之丘f》網論像「類魂」機制　製作人澄清：不能一概而論

記者黃冠瑋／綜合報導

由KONAMI推出恐怖新作《沉默之丘f》於先前揭露了遊戲將以昭和時代日本鄉村為舞台，並預計9月25日推出。日前在德國科隆gamescom2025開幕上也揭開了新預告，其中戰鬥機制就深受玩家討論，認為很像類魂機制，然而對此製作人出面澄清，「類似血條、閃避一直存在，並非類魂獨有，不能亂貼標籤，一概而論」。

▼《沉默之丘f》製作人闢謠並非類魂遊戲。（圖／翻攝自X／@SilentHill）

▼《沉默之丘f》製作人闢謠並非類魂遊戲。（圖／翻攝自X／@SilentHill）

根據外媒報導，隨著《沉默之丘f》戰鬥機制曝光，其中關於血條、閃避等機制出現，讓許多玩家都認為很像類魂遊戲的戰鬥風格，而這樣戰鬥風格也有玩家發現很像《沉默之丘２》重製版的玩法，玩家可以透過PS5 DualSense控制器上的按鈕來躲避敵人攻擊，並且可以分別使用R1和R2發動輕擊和重擊，在有限的攻擊範圍內以及較長的攻擊動作，都給予玩家一種真實而沉重的感覺，再加上閃避與反應機制，因此才讓玩家認為這就是類魂玩法。

對於外界而言認為KONAMI會做出玩法上的調整，都跟近幾年具有挑戰性遊戲迅速在玩家心中串起有關，因此才會讓戰鬥風格升級。然而《沉默之丘f》製作人岡本基出面澄清此事，他堅稱《沉默之丘f》並非類魂遊戲，儘管其戰鬥機制與類魂相似，並且認為給這款遊戲貼上類魂標籤是不全對的。

後續他補充道，「現在的玩家看到有體力條、閃避，就會覺得這就是類魂遊戲，但說實話很多這些元素我們其實是從經典的《沉默之丘》系列中借鑒而來，像是《沉默之丘4》中攻擊就有一個能量條，類似一種角色的專注力，《沉默之丘3》也有出現耐力條等功能」，因此他表示這些東西並非類魂遊戲獨有，也不是新東西，這些功能其實在動作恐怖遊戲早已經存在已久，所以他也鄭重強調想推出的不是類魂遊戲，而是動作恐怖遊戲，並且希望不要亂貼這種標籤來一概而論。

關鍵字：沉默之丘KONAMI恐怖遊戲



