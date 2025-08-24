FF開拓動漫祭體臭亂象頻傳　粉絲拉布條抗議重轟「賺20年不改善」

記者蘇晟彥／綜合報導

開拓動漫祭（Fancy Frontier）45 22至24日在花博盛大登場，至今已經舉辦超過20個年頭，每年都吸引不少繪師、Coser與粉絲互動聲名大噪。但因為人潮過多場地太狹小、社入事件、體臭頻傳等問題，近年不斷登上新聞版面，今年在新展覽「Nice 創」加入戰爭下更形成強烈對比，讓粉絲直接在花博外舉布條抗議，重轟FF官方「賺20年不改善」，再次引起議論。

▼FF每年場內外人潮都過於擁擠，造成亂象頻傳，粉絲重轟官方20年都不改善。（資料照／記者蘇晟彥攝）



開拓動漫祭從2002年舉辦第一場後，至今走到23個年頭，從2015年開始固定在花博爭豔館舉辦，由於內容性質與市場上其他展覽切開，讓不少繪師、Coser每年都來與粉絲互動或販賣新刊，像是日本人氣Coser伊織萌幾乎場場都到，更增添不少看點，因此只要舉辦時間幾乎都是大爆滿，不管是夜排、當天排隊的現象從未間斷過。

但高人氣帶來的也有不少負面新聞，近年來最著名的應該是「黑森林事件」，不少Coser以大尺度吸引粉絲購買新刊，但由於場內並沒有年齡限制，因此帶來不好觀看，此外還有因為場內過於狹小，每次要逛展都像在擠沙丁魚，除非真的有愛，通常買完想要的東西就得全身狼狽走出來，再加上夏天天氣炎熱，在外頭可能要曬2-3小時，全身臭味擠在一起更加狼狽，因此每年粉絲都形容逛FF「很不舒服」。

對此，今年新同人誌的展覽「Nice 創」在南港展覽館舉辦，再加上這幾年大尺Coser相關展覽也都在該場地舉辦，場地空間較大、冷氣較強，讓逛展不再是折磨，因此就有粉絲今年在FF外頭舉布條抗議，認為開拓動漫祭20年來都不改善問題，每年都有一堆負面新聞傳出，但因為一家獨大沒人可管，因此完全不在意消費者的權益，再度引起議論。

但事實上，申請南港展覽館場地需要有超過1,000萬以上資本額公司才可申請，依照政府登記資料顯示，開拓動漫季股份有限公司僅有100萬，並不符合場地標準，替官方緩頰。