《艾爾登法環》Switch 2版試玩傳災情...外媒曝效能炸裂僅20幀

記者楊智仁／綜合報導

日本遊戲大作《艾爾登法環》將推出 Nintendo Switch 2 版本，不過在 Gamescom 現場試玩卻傳出效能災情。外媒指出遊戲在手持模式下最高僅能跑到 30fps，實際卻頻繁掉到 20fps、甚至 15fps，讓玩家直呼「體驗很糟糕」。

▼《艾爾登法環》將推出 Switch 2 版本。（圖／翻攝自任天堂）

《艾爾登法環 褪色者版》預計於今年內在 Switch 2 平台推出，這次在 Gamescom 首度開放公開試玩，但據多家外媒實測，遊戲效能表現遠不理想，Nintendo Life 直言，雖然遊戲畫面表現「真的很不錯」但整體幀率嚴重拖後腿，甚至難以維持 30fps 的上限，由於效能問題明顯，發行商萬代南夢宮也禁止現場媒體拍攝遊戲畫面。

《艾爾登法環》自 2022 年 2 月推出以來，已成為 From Software 商業上最成功的作品之一，開發商表示累計出貨量突破 3000 萬套。今年稍早推出的多人衍生作《艾爾登法環 黑夜君臨》則以 Roguelike 結合合作動作玩法，評價在 Steam 上為「大多好評」。目前《艾爾登法環 褪色者版》尚未公布具體發售日期，是否能在正式上市前解決效能問題，也成為玩家最關注焦點之一。