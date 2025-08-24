ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

《艾爾登法環》Switch 2版試玩傳災情...外媒曝效能炸裂僅20幀

記者楊智仁／綜合報導

日本遊戲大作《艾爾登法環》將推出 Nintendo Switch 2 版本，不過在 Gamescom 現場試玩卻傳出效能災情。外媒指出遊戲在手持模式下最高僅能跑到 30fps，實際卻頻繁掉到 20fps、甚至 15fps，讓玩家直呼「體驗很糟糕」。

▼《艾爾登法環》將推出 Switch 2 版本。（圖／翻攝自任天堂） ▲▼艾爾登。（圖／翻攝自任天堂）

《艾爾登法環 褪色者版》預計於今年內在 Switch 2 平台推出，這次在 Gamescom 首度開放公開試玩，但據多家外媒實測，遊戲效能表現遠不理想，Nintendo Life 直言，雖然遊戲畫面表現「真的很不錯」但整體幀率嚴重拖後腿，甚至難以維持 30fps 的上限，由於效能問題明顯，發行商萬代南夢宮也禁止現場媒體拍攝遊戲畫面。

《艾爾登法環》自 2022 年 2 月推出以來，已成為 From Software 商業上最成功的作品之一，開發商表示累計出貨量突破 3000 萬套。今年稍早推出的多人衍生作《艾爾登法環 黑夜君臨》則以 Roguelike 結合合作動作玩法，評價在 Steam 上為「大多好評」。目前《艾爾登法環 褪色者版》尚未公布具體發售日期，是否能在正式上市前解決效能問題，也成為玩家最關注焦點之一。

關鍵字：

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【山壁崩了】土石流狂洩！ 駕駛嚇到猛倒車狂逃命

推薦閱讀

FF開拓動漫祭體臭亂象頻傳　粉絲拉布條抗議重轟「賺20年不改善」

陸客批日秋葉原手遊廣告太「暴露」　慘遭網打臉：碧藍國產遊戲

《艾爾登法環》Switch 2版試玩傳災情...外媒曝效能炸裂僅20幀

日本熊頻攻擊人...《獵熊》漫畫免費公開：繪熊可怕真實模樣

《逃離詐騙園區》遊戲將上架　被騙東南亞4人合作豬仔大逃亡

《GTA6》最大競爭恐是GTA5　分析師曝關鍵「市場」難突破

《死亡擱淺》官方重現「隱生蟲」零食　肥胖身姿網笑喊：好酥脆

《鬼滅之刃》馬拉松直播刷新平台紀錄　3萬人同看回顧斬鬼死鬥

《沉默之丘f》新預告驚恐曝光　「神秘狐面人」現身戰鬥機制亮相

《鬼滅之刃》胡蝶忍日輪刀商品化！精緻再現蟲柱上弦決戰時刻

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

《俠盜獵車手5》現神秘壁畫彩蛋

《沉默之丘f》新預告驚恐曝光

《鬼滅之刃》胡蝶忍日輪刀商品化

《鬼滅之刃無限城》台票房破5億

《鬼滅之刃》馬拉松直播刷新平台紀錄

《逃離詐騙園區》遊戲將上架

專訪／曾抗拒當杰哥鐵牛看淡流量

《獵熊女子》漫畫免費公開

FF開拓動漫祭遭轟賺20年不改善

《GTA6》最大競爭恐是《GTA5》

最新新聞

FF開拓動漫祭遭轟賺20年不改善

陸客批評日秋葉原手遊廣告太暴露

《艾爾登法環》Switch 2版傳災情

《獵熊女子》漫畫免費公開

《逃離詐騙園區》遊戲將上架

《GTA6》最大競爭恐是《GTA5》

《死亡擱淺》官方重現隱生蟲零食

《鬼滅之刃》馬拉松直播刷新平台紀錄

《沉默之丘f》新預告驚恐曝光

《鬼滅之刃》胡蝶忍日輪刀商品化

熱門快報

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦好市多必買

「文里補習班」開課啦！跟著脆上網友的推薦，開箱這些讓人食指大動的商品！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366