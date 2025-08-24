ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

《鬼滅之刃》馬拉松直播刷新平台紀錄　3萬人同看回顧斬鬼死鬥

記者楊智仁／綜合報導

超人氣《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》在日本還是台灣都掀起風潮，不斷刷新票房紀錄目前已突破 5 億大關。乘著這波熱潮，代理商木棉花上周展開首次《鬼滅之刃》TV 版系列馬拉松直播，直接吸引破紀錄的 3 萬人同時線上觀看。

▼《鬼滅之刃》TV 版系列馬拉松直播。（圖／翻攝自木棉花）▲▼鬼滅。（圖／翻攝自木棉花）

《鬼滅之刃》劇場版自 8 月以來魅力無法擋，招牌經費爆炸的戰鬥特效、還有深刻角色故事感動許多觀眾，票房狂飆到了上映第三周都還會出現搶票網站卡住的情況，目前已衝上台灣影史日本動畫電影排行第二名，昨日 ( 8/23 ) 炭治郎聲優「花江夏樹」，以及飾演水柱．冨岡義勇「櫻井孝宏」來台舉辦感謝場，信義區超過千人頂著大太陽搶拍足見人氣之高。

不僅劇場版好看，前幾季動畫也是魅力無法擋，木棉花上周 8 月 16 日 - 21 日在 YouTube 展開首次「《鬼滅之刃》TV 版系列馬拉松直播」範圍包含「立志篇、無限列車篇、遊郭篇、刀匠村篇、柱訓練篇」，同時觀看人數突破 3 萬 2 千人，創下木棉花馬拉松直播最高紀錄，眾多粉絲在聊天室再次體驗炭治郎兄妹羈絆、炎柱大哥的激戰身影、遊郭篇煙花華麗綻放、刀匠村死鬥、柱訓練主公所展現決心...種種精彩故事。

【山壁崩了】土石流狂洩！ 駕駛嚇到猛倒車狂逃命

