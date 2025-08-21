卡比新作《卡比的馭天飛行者》11/20登場　主打超簡易玩法6人競賽

記者蘇晟彥／綜合報導

任天堂在 19日的「Nintendo Direct」公開卡比系列新作《卡比的馭天飛行者》，將以簡單的兩顆按鍵、操控搖桿就能遊玩的「飛行動作類遊戲」，將駕駛各種飛行器與飛行者們展開競賽，遊戲將於11月20日正式發售。



本作的特色

《卡比的馭天飛行者》是一款只需使用兩個按鍵與操控搖桿即可輕鬆操作的「飛行動作類遊戲」。包括卡比在內，各種「飛行者」將駕駛充滿個性的「飛行器」進行競賽。

獨特的飛行者們

可供選擇的「飛行者」不限於卡比，包括帝帝帝大王、魅塔騎士在內，玩家可以操作眾多角色。每位飛行者的能力值與特技都各不相同，嘗試尋找你最喜歡的角色吧。

▼有超多飛行者、飛行器可供選擇。



充滿個性的飛行器

飛行者們所駕駛的「馭天飛行器」，簡稱「飛行器」，有許多不同類型。有些在空中漂浮前進，有些則像摩托車一樣以輪胎行駛。每種飛行器的性能都不相同，因此了解每台飛行器的「個性」是非常重要的。



此外，飛行器的性能會因飛行者的搭配而有所變化。選擇哪台飛行器，由哪位飛行者駕駛，都會影響整體表現。你可以自由組合，找出最適合自己的搭配方式，享受專屬於自己的獨特玩法。

動作類競速「馭天飛行」

以種類繁多的賽道為舞台，最多可 6 人參與的動作類競速「馭天飛行」。攻擊對手或敵人便能加速，一口氣往前衝！以衝過終點獲得第一名為目標吧。

培育飛行器並進行戰鬥的「城市競賽」

在廣闊的空中島嶼「天空島」為舞台展開戰鬥的「城市競賽」，最多可由 16人參與。玩家可在限定時間內自由奔馳於場地中，一邊收集道具，一邊強化自己的飛行器。最後，駕駛培育完成的飛行器，在最終決戰舞台「體育場」一決勝負！

在「城市競賽」中，會隨機發生各種事件，完全無法預測。從競速到與魔王戰鬥，在限定時間內會接連發生各種挑戰。而最終決戰的舞台「體育場」也有多種比賽類型，例如速度競賽、比試飛行距離等，比賽類型與取勝方式都多種多樣。「城市競賽」每次的過程都獨一無二，不會重複。磨練屬於自己的風格，以勝利作為目標吧。

本作預定於 2025 年 11 月 20 日（星期四）正式發售！還有許多精彩內容尚未公開，敬請期待後續消息！