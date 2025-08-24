《沉默之丘f》新預告驚恐曝光　「神秘狐面人」現身戰鬥機制亮相

記者黃冠瑋／綜合報導

由KONAMI推出的恐怖新作《沉默之丘f》於先前釋出新預告片，揭露了遊戲將以昭和時代日本鄉村為舞台，並預計9月25日推出。如今隨著德國科隆gamescom 2025開幕，官方也搶先公開《沉默之丘f》最新預告片，其中神秘狐面人現身以「你救我命奪魂，我奪你靈魂」呼應原先網猜叛徒設定，戰鬥機制也意外曝光。

▼《沉默之丘f》最新預告片搶先曝光。（圖／翻攝自YouTube／thegameawards）

作為一款恐怖遊戲《沉默之丘》新作《沉默之丘f》是完全獨立於前幾代的世界觀，時間設定在1960年的日本昭和時代，故事講述高中生深水雛子在神秘霧氣籠罩下，家鄉「戎之丘」遭遇變異怪物入侵，主角必須隻身探索小鎮、解開神秘謎團，以此走出陰霾。

隨著德國科隆gamescom 2025隆重開幕，官方也在這次遊戲盛典上搶先公開遊戲最新預告片，而此次影片宣傳除了強化「紅色彼岸花」主題（意旨死亡和分離），也意外透露了先前預告一直圍繞著主角深水雛子的聲音「神秘狐面人」，試圖想幫助主角找尋真相，但他卻聲稱，「這麼做是為了報答日菜子救了他，但也奪走了他的靈魂，因此他發誓要奪走深水雛子生命，從而拯救她的靈魂」。

或許聽到這句話會覺得霧裡看花，但從先前預告中就可得知，似乎與一個涉及多名受害者犯罪事件有關，再加上先前開發人員就有透露遊戲將深入探討雛子的心理創傷，像是失去朋友的痛苦與孤獨感，因此許多玩家認為深水雛子自身或許隱藏不為人知秘密，也解釋了為什麼在之前的預告片中一位朋友一直稱她為「叛徒」。

另外，預告片也展現了《沉默之丘f》的戰鬥畫面，其中深水雛子將會揮舞長柄大刀，對抗手持類似舞者怪物，而另一個畫面中，也有出現看起來像是布滿蠕動腸子的怪物透過尖叫攻擊深水雛子，畫面異常恐怖，難怪先前主角深水雛子扮演者加藤小夏會聲稱長時間扮演雛子的日子，真的讓她差點快精神崩潰。