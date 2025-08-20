《鬼滅之刃 無限城》炭治郎、水柱聲優來台！二波IMAX特典超帥亮相

記者楊智仁／綜合報導

《劇場版〈鬼滅之刃〉無限城篇 第一章 猗窩座再襲》自 8 月 8 日全台盛大上映，不僅首周末票房空降冠軍，至今已突破 4 億票房與 130 萬觀影人次，登上台灣日本電影票房史第三名，寫下台灣動畫電影影史「最速突破 4 億票房」驚人成就。全台大批觀眾湧入戲院觀賞，同時掀起粉絲排隊搶特典的風潮，戲院門口甚至清晨就出現大排長龍只為搶先收藏最新特典。

藉由《劇場版〈鬼滅之刃〉無限城篇 第一章 猗窩座再襲》上映之際，電影發行商木棉花特別邀請「竈門炭治郎」聲優花江夏樹與「水柱．冨岡義勇」聲優櫻井孝宏，於 8 月 23 日與 24 日跨海親臨台灣與影迷熱情相聚。本次活動特別舉辦結合見面會與電影觀賞聲優感謝場，並規劃台北場與高雄場，讓粉絲能近距離感受聲優的魅力與真摯互動。此外 8 月 23 日將在微風南山廣場舉辦紅毯快閃活動，除了兩位聲優出席外，還有「竈門炭治郎」、「竈門禰豆子」、「我妻善逸」與「嘴平伊之助」人偶現身，與現場觀眾共享珍貴時光。

第二波 IMAX 版本特典也於今日公開，凡於 8 月 22 日起購買《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》 IMAX 場次電影票，即可兌換限量 A3 尺寸「IMAX 主視覺透明海報」乙張。此款特典以「竈門炭治郎」與「水柱．冨岡義勇」為主角，搭配背後醒目的「IMAX」大字及無限城背景，視覺效果震撼，收藏價值極高。