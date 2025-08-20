ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

美18至24歲年輕人遊戲消費大減　受學貸與就業壓力影響

記者楊智仁／綜合報導

根據市場研究機構 Circana 數據，美國 18 至 24 歲年輕人每周在電玩遊戲上的平均消費，較去年同期大幅下降近 25%，顯示年輕世代的支出正受到壓力。相比之下，其他年齡層的消費降幅較小部分族群甚至仍持續增加。

▼美18至24歲年輕人遊戲消費大減。（圖／資料照）▲▼遊戲。（圖／資料照）

Circana 指出 2025 年 1 至 4 月間，該年齡層在網購與實體商店的整體消費同比減少 13%。造成壓力的原因包括就業市場挑戰、學生貸款償還以及信用卡債務增加。美國銀行分析則補充，過去該族群的支出多呈成長，但如今不增反減，顯示消費結構出現轉折。值得注意的是，遊戲相關消費的下滑速度甚至快於其他科技類別，報告顯示遊戲開銷成為 18 至 24 歲族群減少最明顯的項目。

這一現象出現在遊戲產業硬體與軟體價格全面上漲之際，微軟 Xbox 主機已全面調漲，新作《天外世界2》定價達 80 美元，任天堂新世代主機 Switch 2 的首發遊戲《瑪利歐賽車 世界》同樣售價 80 美元，下一款重磅作《咚奇剛 蕉力全開》則為 70 美元。專家分析，當前高物價與債務壓力，使得年輕人不得不縮減娛樂與遊戲支出，顯示消費模式已與過去明顯不同。

Video game spend among 18 to 24's is down sharply. "Young grads are having a much tougher time finding jobs. Student-loan payments are restarting for millions of borrowers... credit-card delinquency rates have risen to their highest points since before the pandemic..." www.wsj.com/personal-fin...

[image or embed]

— Mat Piscatella (@matpiscatella.bsky.social) 2025年7月1日 晚上10:25

