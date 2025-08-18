日最大同人盛事C106兩日狂吸25萬人　36度高溫排隊看不到盡頭

記者楊智仁／綜合報導

日本最大規模的同人誌販售會「Comic Market 106（C106）」於 8 月 16、17 日在東京江東區東京國際展示場舉行，兩日累計吸引約 25 萬人入場，儘管日本當時氣溫高達 36 度，粉絲們無懼大太陽超長排隊人龍看不到盡頭。

▼C106 本次活動 25 萬人入場。（圖／翻攝自C106推特）

C106 一般參加者須持票券或手環型參加證入場，並分為上午、下午時段，今年也首次針對深夜排隊人潮販售「提前入場票」。本屆活動共有約 2 萬 2700 個社團參展，較上屆減少約 6000 個，首日約有 12 萬人到場，次日約 13 萬人，較去年 12 月舉辦的 C105 ( 30 萬人 ) 減少約 5 萬人，但主要原因是東京Big Sight大規模改修工程，東 1～3 展館無法使用。雖然正值酷暑，仍有大批粉絲不畏高溫排隊，為搶購心儀同人誌與周邊商品。

Comiket 自 1975 年 12 月首次舉辦，當時僅 32 個社團參加、約 700 人到場。隨後歷經東京晴海、千葉幕張等地，1996 年的「Comiket 50」起固定於東京Big Sight舉行。2019 年 12 月的「Comiket 97」更創下歷屆最高紀錄，4 日累計約75萬人參加。下一屆「Comiket 107」預計於 12 月 30、31 日登場。