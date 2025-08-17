ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

《東京復仇者展》移師台灣！百件原畫、最終決戰新體驗區亮相

記者楊智仁／綜合報導

累積發行量突破8000萬冊的日本超人氣漫畫《東京卍復仇者》，以獨特的劇情設定及風格強烈的眾多角色擄獲粉絲的心，陸續改編動畫、真人電影、舞台劇，在漫畫連載結束後仍有大批粉絲支持。日前在日本推出新體驗展《TOKYO卍REVENGERS EXHIBITION》，讓粉絲以全新角度重新認識這部作品，展出期間佳評如潮。

曼迪傳播正式宣佈引進展覽《TOKYO卍REVENGERS EXHIBITION 東京卍復仇者展 最後的世界線》，以北高接力開展的形式登場，台北場10/16~11/30於新光三越台北信義新天地A9館、高雄場12/27~2026/2/22在高雄夢時代購物中心舉辦，除了有豐富的展出內容，還有琳琅滿目的日本周邊及台灣全新展覽周邊商品，整整4個月的時間，即將在台灣引爆新一波「東卍」熱潮。

《TOKYO卍REVENGERS EXHIBITION 東京卍復仇者展 最後的世界線》將重現日本展中令人讚嘆的內容：展場入口處設置11位角色等身立牌，同時展示花垣武道（武稻）和佐野萬次郎（麥基）的豪華等身服裝；山岸的角色解說黑板、附有漫畫名場面立體文字的等身大模型、超過100件的複製原畫、原創廣播劇專區、以及使用三面大型畫面構成的卍黑天劇場等等，此外更將展出作者和久井健老師專為展覽繪製，本篇中從未描繪的最終決戰「卍天黑大決戰」全新體驗展區，引領粉絲進入「東京卍復仇者」世界。

【台北場】

展覽時間：2025.10.16(THU) ~ 2025.11.30(SUN)

展覽地點：新光三越台北信義新天地A9館9樓

【高雄場】

展覽時間：2025.12.27(SAT) ~ 2026.02.22(SUN)

展覽地點：高雄夢時代購物中心8樓

關鍵字：東京復仇者

