澳洲女權開炮《劍星》女角物化　「柔弱暴露」網問號：胡說八道

記者黃冠瑋／綜合報導

遊戲平台Steam以及獨立遊戲平台Itch.io，接續傳出因為違反「金融審查」機制，因此決定下架成人向相關遊戲，起因源自澳洲女權團體「Collective Shout」施壓。如今澳洲女權團體再度開炮，指稱《劍星》過度物化女性，鼓勵玩家虐待剝削解鎖成就，消息一出後引起許多網友問號，「沒玩過就批評，胡說八道」。

▼澳洲女權團體開炮《劍星》過度物化女性。（圖／翻攝自《劍星》Steam）

事情其實是，先前Steam平台和獨立遊戲網站Itch.io都受到來自金融支付夥伴的壓力，而被迫下架許多成人遊戲、推行更嚴格政策，而這些背後原因竟是因為澳洲女權團體「Collective Shout」的運作所推動，讓不少玩家感到相當不滿，甚至平台GOG直接送13款成人遊戲給予玩家，以此抵制這場荒謬政策。

如今澳洲女權團體「Collective Shout」再度於社群上開炮指認韓國《劍星》根本是在過度物化女性，根據Collective Shout描述，表示許多遊戲都會涉及厭女元素，並且對於女性有過度性化和物化的行為，像是這款韓國SHIFT UP所開發的動作遊戲《劍星》，女主伊芙就相當嚴重物化女性，遊戲中經常把女性角色描繪成弱勢群體，或是讓她們穿著暴露的衣服、直接裸體，塑造成像不堪等負面形象，並且遊戲還鼓勵通過剝削和虐待，來解鎖獎勵並提升玩家的能力。

消息一出後引起許多廣大網友問號，並認為這些倡導女權人士根本沒玩過這款《劍星》，「遊戲中女性實力非常強大哪來的柔弱」、「舉《劍星》倡導女權，根本圖文不符」、「夏娃很弱簡直就是一個笑話」、「沒玩過就批評，胡說八道」。