《wplace》塗鴉地圖狂玩爆紅　全球湧遍迷因台灣現《九日》神作

記者黃冠瑋／綜合報導

一提到益智遊戲，就少不了有關於塗鴉元素，而近日一款融合了Google Maps與像素繪圖的線上創作即時畫布平台《wplace》在全球迅速爆紅，玩家可以在廣大的互動式地圖中填入任何像素圖案，如今全球玩家瘋狂湧入創作出現各種迷因、ACG，就連台灣乍現大量《九日》、國旗、台北101等像素圖。

▼《wplace》像素爭奪全球迅速爆紅。（圖／翻攝自wplace）

根據網站資訊顯示，「wplace」的玩法與Google地圖類似，但不同地方在於，網站本身是一個大型多人合作的像素畫布，地圖多達4兆個像素構成，每個進入網站的使用者初始只能持有30顆像素，每放置一顆就須等待30秒才能在地圖上任意位置放上一個自選顏色的像素，隨著繪畫經驗累積，玩家持有像素容量也會跟著增加，玩家可選耐心創作屬於自己的作品，也可與其他人協同創作。

不過值得一提的是，由於網站是每個登錄者都能在網站地圖上創作，因此地圖或許有許多來自不同地區的創作者，然而地圖領土有限，也就出現了領土爭奪情況，如同一場全球像素爭奪戰，有些人搶先占地，有的人則是在別人領土上二次創作，與此同時全球也出現各種動漫、迷因、遊戲角色出現，像是日本東京周圍就湧現《航海王》、《火影忍者》、《七龍珠》、《BLEACH死神》等漫畫角色，就連台灣也無一倖免，出現不少國產神作《九日》、黨旗、獸人、台北101、國父畫像等，可說是相當壯觀。

另外，早在去年國外論壇Reddit上就曾經在愚人節舉辦像素大戰「Place」，當時全世界的網友在一張共同的白色畫布上，透過限制每5分鐘只能放置1個像素的規則，共同協力創作出各式作品，沒想到愚人節的玩笑竟再次實現，對於玩家可說是驚喜連連，等不及再次掀起一場像素爭奪。