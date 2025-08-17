《戰地風雲6》反作弊系統生效　EA公開已阻擋「33萬次外掛」

記者黃冠瑋／綜合報導

Electronic Arts（EA）旗下《戰地風雲》系列，歷經《戰地風雲2042》上市失利，如今最新作《戰地風雲6》已展開大規模公測，Steam同時上線人數甚至一度突破47萬，然而近日卻爆出非法外掛頻傳，對此EA緊急展開反作弊系統審查，透露在7日至9日期間已經成功阻擋超過33萬次作弊嘗試。

▼《戰地風雲６》公測出現大量作弊使用情形。（圖／翻攝自《戰地風雲６》Steam）

事情其實是，隨著多人遊戲《戰地風雲6》展開大規模公測，但不可避免多人的同時容易遭到許多非法玩家使用外掛情形，根據EA反作弊團隊描述，《戰地風雲6》PC版會要求玩家必須開啟Windows 10或11的安全啟動（Secure Boot）功能才能遊玩，也就是Javelin反作弊系統，而該技術可以在電腦開機時阻止不信任軟體載入，以此降低作弊程式在系統層運作的可能性。

雖說官方早已預料恐有外掛使用者出現，但還無法避免玩家作弊心態產生，對此EA就透露Javelin 反作弊系統已成功阻擋約33萬次作弊使用嘗試，並收到超過10萬份來自玩家檢舉可疑外掛案例，可見系統的偵測對於遊戲安全而言是有奇效，但EA團隊也強調，「反作弊系統並不是萬能解決方案，只是做為安全啟動的一道防線，不同遊戲與時期所需的偵測手段並不相同，必須持續更新資料與技術，未來也只能努力繼續抓外掛，維持大家玩《戰地風雲6》時的公平性」。