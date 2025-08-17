《戰地風雲6》反作弊系統生效　EA公開已阻擋「33萬次外掛」

記者黃冠瑋／綜合報導
Electronic Arts（EA）旗下《戰地風雲》系列，歷經《戰地風雲2042》上市失利，如今最新作《戰地風雲6》已展開大規模公測，Steam同時上線人數甚至一度突破47萬，然而近日卻爆出非法外掛頻傳，對此EA緊急展開反作弊系統審查，透露在7日至9日期間已經成功阻擋超過33萬次作弊嘗試。
▼《戰地風雲６》公測出現大量作弊使用情形。（圖／翻攝自《戰地風雲６》Steam）
事情其實是，隨著多人遊戲《戰地風雲6》展開大規模公測，但不可避免多人的同時容易遭到許多非法玩家使用外掛情形，根據EA反作弊團隊描述，《戰地風雲6》PC版會要求玩家必須開啟Windows 10或11的安全啟動（Secure Boot）功能才能遊玩，也就是Javelin反作弊系統，而該技術可以在電腦開機時阻止不信任軟體載入，以此降低作弊程式在系統層運作的可能性。
雖說官方早已預料恐有外掛使用者出現，但還無法避免玩家作弊心態產生，對此EA就透露Javelin 反作弊系統已成功阻擋約33萬次作弊使用嘗試，並收到超過10萬份來自玩家檢舉可疑外掛案例，可見系統的偵測對於遊戲安全而言是有奇效，但EA團隊也強調，「反作弊系統並不是萬能解決方案，只是做為安全啟動的一道防線，不同遊戲與時期所需的偵測手段並不相同，必須持續更新資料與技術，未來也只能努力繼續抓外掛，維持大家玩《戰地風雲6》時的公平性」。
This is Battlefield's biggest Open Beta ever.— Battlefield Comms (@BattlefieldComm) August 9, 2025
Peak time is approaching and queues will be expected. We're working on entry times to the game, but appreciate your patience as you wait for your time to arrive.
We want everyone to experience a smooth and fair Open Beta, including… pic.twitter.com/efaqqzlR1V
