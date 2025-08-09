《JUMP：群星集結》穢土轉生！官方釋出「優化內容」玩家傻爆眼

記者蘇晟彥／綜合報導

以MOBA市場為目標，在年初大張旗鼓進軍台灣市場的手遊《JUMP：群星集結》，集合大量知名IP，在上市時成功引起話題，但隨著優化極差、打擊感斷裂，讓玩家退坑迅速，在3月時官方決定關閉伺服器重新優化再來過，豈料，在7日官方釋出「全新版本」，竟然穢土轉生，變成類似荒野亂鬥的3V3生存競技，讓不少玩家傻眼直說，「叫你優化沒叫你改遊戲耶」，再次引起議論。

▼《JUMP：群星集結》從MOBA遊戲變身射擊生存，讓不少玩家傻眼。

由日本集英社授權、DeNA 發行的 MOBA 手遊《JUMP：群星集結》在上市後預算狂砸，不僅大張旗鼓的進駐動漫展宣傳，更舉辦多項電競賽事吸引目光，當時不少MOBA類型手遊廠商都瑟瑟發抖，深怕被強力IP追過。但在遊戲上市後，遊戲優化不佳、打擊感糟糕，讓許多粉絲紛紛退坑，在上市一年就立刻宣布「暫停服務」，將專心解決現有各項問題。

豈料，在8月7日，官方宣布「捲土重來」，再端出新的遊戲畫面，居然直接將MOBA遊戲（5V5）變成類似荒野亂鬥的射擊生存遊戲，讓不少玩家傻眼。官方指出，遊戲將以煥然一新的姿態與玩家見面，目前也正在進行繁中版的測試，相關內容將於近期公開。

對此，網友看到遊戲內容傻眼表示，「超好笑 從傳說對決變荒野亂鬥」、「叫你優化不是叫你全部改掉..」，也有玩家認為，如果要更換遊戲內容就換個遊戲，自己想玩的是MOBA類型，也希望官方如果更改遊戲，能開放不想要玩的玩家退費之前的儲值寶石。