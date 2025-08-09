ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

《JUMP：群星集結》穢土轉生！官方釋出「優化內容」玩家傻爆眼

記者蘇晟彥／綜合報導

以MOBA市場為目標，在年初大張旗鼓進軍台灣市場的手遊《JUMP：群星集結》，集合大量知名IP，在上市時成功引起話題，但隨著優化極差、打擊感斷裂，讓玩家退坑迅速，在3月時官方決定關閉伺服器重新優化再來過，豈料，在7日官方釋出「全新版本」，竟然穢土轉生，變成類似荒野亂鬥的3V3生存競技，讓不少玩家傻眼直說，「叫你優化沒叫你改遊戲耶」，再次引起議論。

▼《JUMP：群星集結》從MOBA遊戲變身射擊生存，讓不少玩家傻眼。

▲▼ JUMP：群星集結 。（圖／）

由日本集英社授權、DeNA 發行的 MOBA 手遊《JUMP：群星集結》在上市後預算狂砸，不僅大張旗鼓的進駐動漫展宣傳，更舉辦多項電競賽事吸引目光，當時不少MOBA類型手遊廠商都瑟瑟發抖，深怕被強力IP追過。但在遊戲上市後，遊戲優化不佳、打擊感糟糕，讓許多粉絲紛紛退坑，在上市一年就立刻宣布「暫停服務」，將專心解決現有各項問題。

豈料，在8月7日，官方宣布「捲土重來」，再端出新的遊戲畫面，居然直接將MOBA遊戲（5V5）變成類似荒野亂鬥的射擊生存遊戲，讓不少玩家傻眼。官方指出，遊戲將以煥然一新的姿態與玩家見面，目前也正在進行繁中版的測試，相關內容將於近期公開。

對此，網友看到遊戲內容傻眼表示，「超好笑 從傳說對決變荒野亂鬥」、「叫你優化不是叫你全部改掉..」，也有玩家認為，如果要更換遊戲內容就換個遊戲，自己想玩的是MOBA類型，也希望官方如果更改遊戲，能開放不想要玩的玩家退費之前的儲值寶石。

▲▼ JUMP：群星集結 。（圖／）

關鍵字：JUMP

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

朱孝天自曝「早就刪賈玲微信」　加好友後沒聊天：他不需要我

推薦閱讀

《JUMP：群星集結》穢土轉生！官方釋出「優化內容」玩家傻爆眼

《瑪利歐》系列誕生40週年　爆料任天堂想推《超級瑪利歐》合輯

7-11推出《鬼滅之刃》限量周邊！日輪刀傘、花紋編織包快閃購

Switch2玩家自製「麥當勞薯條盒」　新奇配件引網笑：好油喔

玩遊戲有助於提高智力？　神經學者指稱「愛玩孩思維比同齡高」

《鬼滅之刃》熱潮再襲創「日本之最」！商業價值爆發　動畫邁主流文化

《激鬥峽谷》中國版三週年爆AI宣傳　遭網狂批：毀了多年創作

《PEAK》太紅遭人惡抄山寨版　官方痛批：寧願盜原版也別玩這款

太多人問...《鬼滅之刃 無限城篇》狂做20圖：12到1800歲都能看

《鬼滅之刃》餐廳全台三地亮相！伊之助定食再現野豬頭造型

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

《JUMP：群星集結》穢土轉生！

《瑪利歐》系列誕生40週年

Switch2玩家自製麥當勞薯條盒

《鬼滅之刃 無限城篇》12到1800歲都能看

《PEAK》太紅遭人惡抄山寨版

UNIQLO首聯名《寶可夢卡牌》

日開發者1人耗8年創人氣遊戲

爆料者搶先曝PS6售價不變

《鬼滅之刃 無限城》日票房破176億

日本線上夾娃娃CloudCatcher全攻略

最新新聞

《JUMP：群星集結》穢土轉生！

《瑪利歐》系列誕生40週年

7-11推出《鬼滅之刃》周邊快閃購

Switch2玩家自製麥當勞薯條盒

玩遊戲有助於提高智力？

《鬼滅之刃》熱潮再襲創「日本之最」

《激鬥峽谷》中國三週年爆AI宣傳

《PEAK》太紅遭人惡抄山寨版

《鬼滅之刃 無限城篇》12到1800歲都能看

《鬼滅之刃》餐廳全台三地亮相

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

日本全家必買零食！

「文里補習班」開課啦！這次我們要開同學會，一起來嚐嚐網友推薦的日本全家零食吧！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366