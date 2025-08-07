ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

太多人問...《鬼滅之刃 無限城篇》狂做20圖：12到1800歲都能看

記者楊智仁／綜合報導

日本超人氣動畫電影《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》馬上要在 8 月 8 日台灣上映，全台觀眾搶購預售票甚至造成系統當機。本次劇場版台灣分級「輔 12」意即「未滿 12 歲不得觀看」即使家長陪同也不行。儘管已經多次強調，但似乎仍有許多人沒注意到公告不斷詢問，這也讓代理商木棉花小編直接在 Threads 上狂做 20 張圖，跟大家說明到底「幾歲才能看」。

▲▼鬼滅。（圖／木棉花提供）

以「梅花梅花幾月開花」為靈感，木棉花小編在 Threads 上做出「鬼滅鬼滅幾歲能看」圖片懶人包：未滿 12 歲不能看、家長陪同也不行；只要年滿 12 歲接下來一路到 1800 歲（指無慘）全部都能看，該回覆也讓網友笑翻表示，「小編職災很嚴重，木棉花最好發獎金給小編 ( 被小編置頂 )」、「1800 歲是無慘和芙莉蓮也能看嗎」、「小編終究還是被逼瘋了」、「懷孕的人可以看嗎！肚裡小孩未滿12！」

▲▼鬼滅。（圖／翻攝自木棉花）

該貼文在 Threads 上超過 33 次瀏覽，並有 2.4 萬人按讚，木棉花還在下方留言透露收件夾收到了 1800 多則訊息，由此可見「鬼滅之刃」的熱度。木棉花最後強調「年滿 12 歲的觀眾朋友通通都來看！」同時提醒，年齡接近的觀眾記得攜帶健保卡或身份證，以免現場檢查年齡時無法入場。

▲▼鬼滅。（圖／木棉花提供）

關鍵字：鬼滅

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【浪漫變災難】女友空中甜喊「我願意」！飛機下秒失控墜毀

推薦閱讀

太多人問...《鬼滅之刃 無限城篇》狂做20圖：12到1800歲都能看

《鬼滅之刃》餐廳全台三地亮相！伊之助定食再現野豬頭造型

《原神》停止支援PS4...三階段停更時間公開　玩家抱怨：太突然

UNIQLO首聯名《寶可夢卡牌》！皮卡丘、夢幻萌UT　還有送紙帽活動

收到任天堂警告　日慈善速通活動停播《瑪利歐》等經典遊戲

《怪獸8號》全新遊戲8月上市！主角聲優實玩秀必殺技掃蕩怪獸

《鬼滅之刃》超大造景全台三地集結！上弦挑戰、柱訓練場沉浸體驗

金漫獎入圍名單公布　「全台首位漫畫編輯」黃健和獲特別貢獻獎

爆料者搶曝PS6資訊：效能強三倍、售價不變　還搭配新掌機

《墮落之主》CEO稱數位原價就錯了　高喊「永久降價」玩家至上

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

日慈善速通活動停播任天堂遊戲

《鬼滅 無限城》X 日藏壽司

UNIQLO首聯名《寶可夢卡牌》

日開發者1人耗8年創人氣遊戲

寶可夢進軍美國曾提案「巨胸皮卡丘」

爆料者搶先曝PS6售價不變

《墮落之主》CEO稱原價就錯了

《鬼滅之刃》超大造景全台三地集結

《鬼滅之刃》餐廳全台三地亮相

《鬼滅之刃 無限城》日票房破176億

最新新聞

《鬼滅之刃 無限城篇》12到1800歲都能看

《鬼滅之刃》餐廳全台三地亮相

《原神》停止支援PS4...玩家：太突然

UNIQLO首聯名《寶可夢卡牌》

日慈善速通活動停播任天堂遊戲

《怪獸8號》全新遊戲8月上市

《鬼滅之刃》超大造景全台三地集結

「全台首位漫畫編輯」黃健和　獲金漫獎特別貢獻獎

爆料者搶先曝PS6售價不變

《墮落之主》CEO稱原價就錯了

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

日本全家必買零食！

「文里補習班」開課啦！這次我們要開同學會，一起來嚐嚐網友推薦的日本全家零食吧！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366