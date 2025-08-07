太多人問...《鬼滅之刃 無限城篇》狂做20圖：12到1800歲都能看

記者楊智仁／綜合報導

日本超人氣動畫電影《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》馬上要在 8 月 8 日台灣上映，全台觀眾搶購預售票甚至造成系統當機。本次劇場版台灣分級「輔 12」意即「未滿 12 歲不得觀看」即使家長陪同也不行。儘管已經多次強調，但似乎仍有許多人沒注意到公告不斷詢問，這也讓代理商木棉花小編直接在 Threads 上狂做 20 張圖，跟大家說明到底「幾歲才能看」。

以「梅花梅花幾月開花」為靈感，木棉花小編在 Threads 上做出「鬼滅鬼滅幾歲能看」圖片懶人包：未滿 12 歲不能看、家長陪同也不行；只要年滿 12 歲接下來一路到 1800 歲（指無慘）全部都能看，該回覆也讓網友笑翻表示，「小編職災很嚴重，木棉花最好發獎金給小編 ( 被小編置頂 )」、「1800 歲是無慘和芙莉蓮也能看嗎」、「小編終究還是被逼瘋了」、「懷孕的人可以看嗎！肚裡小孩未滿12！」

該貼文在 Threads 上超過 33 次瀏覽，並有 2.4 萬人按讚，木棉花還在下方留言透露收件夾收到了 1800 多則訊息，由此可見「鬼滅之刃」的熱度。木棉花最後強調「年滿 12 歲的觀眾朋友通通都來看！」同時提醒，年齡接近的觀眾記得攜帶健保卡或身份證，以免現場檢查年齡時無法入場。