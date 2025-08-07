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UNIQLO首聯名《寶可夢卡牌》！皮卡丘、夢幻萌UT　還有送紙帽活動

記者楊智仁／綜合報導

《Pokémon Trading Card Game Pocket》首度合作推出聯名UT系列，8/11起於全台UNIQLO實體店舖與網路商店正式開賣，與全球各地的寶可夢粉絲們一同享受無窮樂趣。開賣日起不僅全台六家店舖設有大型卡牌供消費者拍照打卡，更將於8/15 - 8/18為期四天於北中南四家指定店舖舉辦「Pokémon Card Game UT 皮卡丘見面會暨寶可夢卡牌遊戲教學Trainers Camp」活動，現場設有卡牌教學體驗，更邀請「皮卡丘」驚喜現身與粉絲近距離互動。

▲▼寶可夢。（圖／廠商提供）

不同於先前的寶可夢主題UT聯名，此系列首次以《寶可夢集換式卡牌遊戲》為創作靈感，結合皮卡丘和其他深受喜愛的寶可夢，款式包含成人和童裝短袖T恤、休閒上衣，邀請粉絲們一同穿上徜徉在寶可夢的歡樂世界。慶祝本次全新聯名UT系列上市，自8/11起全台六家指定店舖設有大型卡牌，邀請所有訓練家前往拍照打卡。

▲▼寶可夢。（圖／廠商提供）▲▼寶可夢。（圖／廠商提供）▲▼寶可夢。（圖／廠商提供）

消費者至全台實體店舖可拿取與本次UT皮卡丘圖騰相呼應、設計大膽搶眼的UT Magazine特刊《寶可夢集換式卡牌遊戲 PLAY MAT(對戰桌墊)》，背面更收錄創作寶可夢卡牌人氣寶可夢「呆呆獸」與「菊石獸」的插畫師獨家專訪，分享卡牌插圖幕後創作故事，讓粉絲更能深入感受卡牌的無窮魅力。

Pokémon Card Game UT 獨家來店禮「寶可夢紙帽」 贈品規則說明

8/11-8/17活動期間內至UNIQLO全台實體店舖洽詢指定門市人員，即可獲得寶可夢紙帽一個，「謎擬Q」與「夢幻」紙帽首次於台灣登場。每人限獲乙個。每日限量，送完為止。(贈品共四款。隨機贈送不可挑款)

▲▼寶可夢。（圖／廠商提供）

關鍵字：寶可夢

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