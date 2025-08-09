ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

玩家敲碗《Apex英雄》影視化　EA總裁透露內部「有意」製作

記者黃冠瑋／綜合報導

EA射擊遊戲《Apex英雄》自從在2019年上市後，靠著快節奏戰鬥與復活隊友機制以及豐富角色機制，成功吸引大量玩家前往遊玩，也由於遊戲存在著許多角色世界觀，讓不少玩家敲碗《Apex英雄》能拓展至影視圈。對此，EA娛樂兼技術總裁Laura Miele近日就透露，其實內部人員對於影視化也有意推動。

▼玩家敲碗《Apex英雄》能拓展至影視圈。（圖／翻攝自X／@PlayApex）

▲▼玩家敲碗《Apex英雄》能拓展至影視圈。（圖／翻攝自X／@PlayApex）

根據外媒報導，隨著《戰地風雲6》即將在10月10日上市，EA娛樂兼技術總裁Laura Miele近日接受了專訪，其中就提到關於玩家瘋狂敲碗《Apex英雄》影視化問題，認為《Apex英雄》雖然通過遊戲介紹了一部分的世界觀，但還是有很多角色的背景故事和宇宙架構並未完整呈現，因此這些不為人知的角色故事，如果能透過影視宣傳方式呈現，那麼玩家便能更好知道《Apex英雄》IP魅力，對此她也提到公司內部人員也都有意想要推動此計畫，並且她也向玩家保證將會以尊重原作精神方式改編，以維持《Apex英雄》的核心主題。

另外值得一提的是，EA執行長Andrew Wilson就在今年1月透露，公司正計劃為《Apex 英雄》推出大型更新，暗示該更新將是「Apex英雄2.0」等級的改版。不過當時他也表示，相關消息可能要等《戰地風雲6》於10月10日上市後才會公開，不過對於玩家而言可謂是相當好的消息，想必能為遊戲增添更多不一樣玩法。

關鍵字：Apex英雄

