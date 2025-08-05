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成人遊戲下架延燒Mastercard否認沒施壓...Steam聲明秒打臉

記者楊智仁／綜合報導

源自於支付處理商壓力，上個月 Steam 將多款成人遊戲下架，隨後 Itch.io 也跟進把其所有 NSFW（限制級）遊戲「取消索引」無法透過平台搜尋功能找到。這一事件迅速引發社群強烈反彈，許多玩家擔憂這樣的舉動會開啟惡例。為了平息爭議 Mastercard 出面澄清，聲稱他們從未限制 Steam 與 Itch.io 等遊戲平台上的任何創作者活動。

▲▼Steam。（圖／翻攝自Steam）

Mastercard 表示，「我們並未對任何遊戲進行評估，也未要求對遊戲創作平台上活動施加任何限制，這與媒體報導與指控相反。我們的支付網路遵循法治標準，簡單來說，允許所有合法的交易在網路上進行。與此同時，我們也要求商家設置適當控管機制，以確保 Mastercard 卡片無法用於非法交易，包括非法的成人內容。」

然而 Valve（Steam 母公司）近日透過外媒對此發表聲明直接駁斥 Mastercard 說法，「Mastercard 並未直接與 Valve 接觸，他們是透過支付處理商及其合作銀行傳達訊息，支付處理商將這些指示轉達給我們。儘管我們根據 Steam 政策回應，表明致力於發行合法可流通的遊戲內容。但支付處理商駁回這項立場，並具體引用 Mastercard 規則 5.12.7，指出相關遊戲對其品牌構成風險。」

該規則內容廣泛，指出使用 Mastercard 支付系統的商戶，不得從事任何可能損害品牌形象或影響其商標聲譽的交易，這也正如 Steam 在風波初期所指出的，Mastercard 與支付商握有審查權，能單方面要求下架被其視為「有問題」內容。規則內容包含「無藝術價值且明顯冒犯的商品或服務（例如非自願性行為、兒童性剝削、非自願肢解、獸交等圖像），或其他本公司認為不適合與 Mastercard 品牌掛鉤的內容，皆不得進行交易。」

目前尚不清楚支付處理商是否會改變立場，讓這些被下架的遊戲重新上架。不過，Itch.io 已重新開放其免費成人遊戲的搜尋索引，並努力讓更多遊戲回到平台供玩家遊玩。

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