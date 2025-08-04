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《防風少年》首款手遊「不良英雄譚」亮相　原作家親監、番外篇確定

記者蘇晟彥／綜合報導

大宇資訊旗下星宇互娛 4日宣布，取得日本超人氣作品《WIND BREAKER 防風少年》改編遊戲《WIND BREAKER 不良英雄譚》繁中版於台港澳地區的代理權，將正式於 App Store 與 Google Play 雙平台開放事前預約。遊戲忠實還原「風鈴高中」與各大勢力間的經典對決，搭配動畫級 3D 分鏡與熱血劇情，邀請玩家一同踏上守護街道、締結友情的成長旅程。

▼《WIND BREAKER 防風少年》首款改編手遊由星宇互娛代理。（圖／星宇互娛提供）
▲▼ 。（圖／星宇互娛提供）

這是首款改編自《WIND BREAKER》動畫的官方授權遊戲，遊玩橫跨行動PC雙裝置，並由日本原作作者にいさとる親自監修原創劇情，並集結動畫原班聲優演出，重現原作熱血與情義並存的街頭青春戰鬥世界。

●熱血開戰 × 情誼羈絆 — 超還原動畫劇情與角色張力！
《WIND BREAKER 不良英雄譚》採用高品質 3D 模型與動態鏡頭，呈現原作經典場景與戰鬥張力，搭配角色間專屬語音與豐富劇情支線。遊戲內建簡易操作與自動戰鬥模式，無論新手或資深玩家都能輕鬆體驗拳拳到肉的爽快連擊。多種雙人技能組合隱藏不同效果，並根據角色間關係與定位自由配置，打造屬於自己的夢幻陣容！

●限定原創劇情《獅子奮迅傳》首次公開
遊戲特別收錄遊戲原創劇情章節《獅子奮迅傳》，描述主角群與「獅子頭連」對抗後延伸的全新篇章。開發團隊也表示，該支線劇情經由原作老師參與監修，將補完角色內心轉折與成長歷程，打造粉絲不可錯過的獨家內容。

▲▼ 。（圖／星宇互娛提供）

●豪華聲優陣容 × 人氣角色全數登場
遊戲中收錄動畫主線角色，搭配豪華聲優陣容配音，包括內田雄馬、千葉翔也、島崎信長、中村悠一等。每位角色皆可透過抽卡解鎖個人專屬劇情、服裝與語音對話，讓玩家能更深入認識每位角色的故事核心。

●多元玩法搶先看！原創劇情 × 街區互助
本作除了忠實還原動畫，遊戲更加入豐富支線任務，如街區巡邏、社區互助等玩法，深化角色羈絆，也讓玩家實際體驗東風商店街的溫度，完成任務可獲得來自居民的感謝禮物，這可是角色成長的重要資源。
▲▼ 。（圖／星宇互娛提供）

關鍵字：手遊

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