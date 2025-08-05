《寶可夢》神獸概念車亮相　實體故勒頓四肢都會動賽道奔馳帥炸

記者楊智仁／綜合報導

作為《寶可夢 朱 / 紫》封面神獸「密勒頓 & 故勒頓」憑著特殊坐騎系統，讓玩家們在遊戲中體會更多不同樂趣，如今現實中同樣場景再現，Honda 特別企劃概念車「本田故勒頓」（Honda Koraidon）上周末首度公開了奔馳英姿。

▼「本田故勒頓」神獸降臨。（圖／翻攝自@HondaJP推特）

Honda 秉持以「大人的全力以赴，能成就孩子的夢想」這一概念於內部發起公募，最終集結約 40 名志願員工展開「本田故勒頓」的開發，今年初就已經公開展示實體版故勒頓機車。上周末在日本鈴鹿賽道舉辦的「2025 FIM 世界耐久錦標賽 鈴鹿8耐」決賽起跑前典禮中，「本田故勒頓」則實際在賽道上奔馳了起來成為社群話題。

官方運用其二輪車事業所累積的設計理念與模擬技術，並結合先進的平衡控制技術來設計。從影片中可以看到「本田故勒頓」以 10 - 15 公里時速行駛，雖然速度不快，但超還原神獸外觀、跟著車體方向動起來的四肢彷彿故勒頓降臨現實中。美好未來看起來近在咫尺讓網友們大讚這次企劃，目前影片已超過上百萬人觀看。