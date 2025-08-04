日開發者1人耗8年創人氣遊戲　曝心酸過程：團員中途全消失

記者楊智仁／綜合報導

《水族館不會跳舞》（アクアリウムは踊らない）是一款恐怖冒險遊戲，主角是為了尋找失蹤的摯友而踏入異世界水族館的少女，作品充滿著詭譎氣氛。不過沒想到，現實遊戲創作過程同樣懸疑，根據開發者「橙々」分享，原本團隊的成員們竟然做到一半直接失聯，最後靠他獨自一人把遊戲給完成。

▼《水族館不會跳舞》。（圖／翻攝自Steam）

《水族館不會跳舞》玩家扮演一位少女在恐怖水族館中尋找她的朋友，一邊逃避被稱為「蠕變者」這種異形的存在，一邊解開隱藏在水族館中的謎團。雖然具備恐怖要素，但整體呈現較為柔和，並以細膩優美的畫風與富有個性的角色群，交織出一段令人感動的故事，本作登上 Steam 平台後獲得玩家「壓倒性好評」，然而在這樣好成績背後，竟藏著一段心酸故事。

《水族館不會跳舞》是由「橙々」一人耗時 8 年所創作出來的遊戲，下載量突破 65 萬，不過根據橙々分享，他本來只是被找來負責美術插圖，後續被拜託「地圖也全部交給你了」，經過一個月其他人毫無進展，更誇張的是開發團隊其他四人中途神秘失聯，默默從 Line 群組消失，最後靠他一個人不屈不撓將作品完成。這段過程曝光中瞬間引發社群熱議，網友紛紛喊到，「連開發過程都是一場恐怖故事」、「一瞬間以為是我大學在做分組報告的經歷」。