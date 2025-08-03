暗黑哆啦A夢《章魚嗶的原罪》完結　動畫超高評分、原聲帶將上架

記者楊智仁／綜合報導

《章魚嗶的原罪》是「タイザン5」漫畫處女作， 2021 年底在少年 Jump+ 開始連載短篇作品，雖說僅有兩集單行本，以幸福開篇卻帶入駭人劇情開創震撼新局，單日閱覽數超越 200 萬次日本單行本發行時引發搶購，全長 16 話上下兩冊銷售超過 140 萬冊，更被稱為是暗黑版《哆啦A夢》，其動畫本季播出後人氣屢創新高。日前《章魚嗶的原罪》正式迎來最終話，為紀念完結官方釋出全新視覺圖與特別版 PV，同時宣布原創配樂即將上架

《章魚嗶的原罪》故事講述來自「快樂星」的外星人「章魚嗶」為了傳遞幸福而來到地球，並與一名沉默寡言的小女孩「小靜」相遇。雖然章魚嗶擁有神奇「快樂道具」能帶來笑容，但章魚嗶所背負的家庭與校園陰影，讓這段看似童話的邂逅走向意想不到的方向，揭露人性、創傷、黑暗與真正的「快樂」定義。

《章魚嗶的原罪》動畫版自 6 月 28 日起開播並一直維持著高人氣，IMDb 上有著 9.3/10 超高評分。其最終第六話 8 月 2 日播出後，官方同步釋出完結紀念視覺圖：章魚嗶含著眼淚、微笑揮手，拿著故事內「和好」緞帶，象徵主題的救贖與溫柔。同時公開《完結紀念PV～致2016年的你們～》搭配片尾曲由Tele演唱的〈硝子の線〉，用唯美畫面回顧動畫時刻，營造出濃濃哀愁與感傷氛圍。官方同時宣布《章魚嗶的原罪》原聲帶於 8 月 13 日起上架，由作曲家 藤澤慶昌 製作，共收錄 37 首劇中配樂，涵蓋溫馨、悲傷與懸疑等豐富曲風再現本作魅力。