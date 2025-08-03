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《咒術迴戰》劇場版將上映漫博預售賣光！重回五條夏油高專時代

記者楊智仁／綜合報導

熱門動畫《咒術迴戰》系列迎來五周年，為紀念這個重要的時刻，動畫公司MAPPA特別重新整理故事的時間線，加重5.1音效推出《劇場版 咒術迴戰 懷玉‧玉折》，讓觀眾可以在戲院重溫故事的起點與強大的熱血戰鬥場面，回到五條悟與夏油傑還是高專學生的青澀年少時刻，本屆台北漫畫博覽會(7/24-28)獨家販售的電影預售票也被搶購一空。

▲▼咒術。（圖／廠商提供）

 《劇場版 咒術迴戰 懷玉‧玉折》電影預計在9月5日上檔，並推出重新剪輯後的電影預告，還有「最強2人」背靠背相依對抗敵人的海報，儘管大敵當前，依舊清楚呈現夏油傑的自信與五條悟玩世不恭的性格，看著兩人將背後交給最親密的戰友，這是《咒術迴戰》的起點，無論是老粉要重新溫習還是新粉加入都是最佳的機會。

▲▼咒術。（圖／廠商提供）

 《劇場版 咒術迴戰 懷玉‧玉折》故事背景設定在主線劇情11年前，還是《東京都立咒術高等專門學校》二年級學生的五條悟與夏油傑兩人奉命保護一位名為天內理子的少女，她體內的「星漿體」讓她背負著每500年與天元同化的宿命，藉以維持咒術界的恆久穩定。在這段護衛的任務中，桀傲不遜又自信滿滿的兩人遇到了傳說中的殺手伏黑慎爾，即便使出最強咒術，似乎也難撼動殺意滿滿的伏黑慎爾，他的出現不僅嚴重威脅了護衛任務的執行，並將徹底顛覆了兩人的信念與命運。

關鍵字：咒術迴戰

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