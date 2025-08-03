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Itch.io重審成人內容「免費」可被搜尋　尋找替代金流方案

記者楊智仁／綜合報導

以支持獨立遊戲創作者聞名的國際平台 Itch.io，近日因支付處理商施壓宣布暫停平台成人內容的付費功能，目前僅允許「免費成人內容」重新上架。該平台也正著手開發新警示系統，並積極尋找願意支援 NSFW（限制級）創作的替代金流方案。

▼Itch.io重審成人內容。（圖／翻攝自Itch.io）▲▼ itch。（圖／翻攝自itch）

根據外媒報導，Itch.io 創辦人 leafo 於 8 月 1 日說明，目前平台正在與其支付處理商進行「持續對話」，主要是因為近期平台成人內容受到來自金流與銀行端的嚴格審查，這波壓力使得 Itch.io 上周把所有 NSFW 內容從「搜尋」與「瀏覽」頁面中下架，並同步修改成人內容上架規範以符合支付商合作條件。平台強調「我們目標是在長期內繼續支持最多元的創作群體，但必須在商業條件與技術限制中取得平衡。」

目前 Itch.io 已啟動「重新索引」程序，條件是開發者需將成人內容設為免費，並於後台設定勾選「無需付款」選項，未符合條件者仍無法讓作品重新出現在搜尋結果中。同時平台宣布推出一套全新「內容警告系統」，所有擁有 NSFW 頁面的創作者都必須完整填寫相關標籤與警示說明，已上架作品若曾被索引將於限期內完成補件，否則將持續被隱藏。

Itch.io 罕見公開其中一家支付處理商 Stripe 官方回應，根據該聲明「Stripe 目前無法支援明確描繪性行為的內容，這是因為合作銀行對此設有限制。」然而 Stripe 強調他們希望未來能支援更多成人創作內容，暗示政策有可能鬆動。 Itch.io 則表示，目前積極尋找願意處理成人創作付款的替代金流方案，以確保平台長期運作彈性。平台也將針對那些曾被標記為「成人 NSFW」且付款功能被暫停的頁面進行個別審核，評估是否具備重新上架與重新開放付費的條件。

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