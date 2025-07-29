Kson４度提粉絲「給我力量」　不認自己漂亮：他們鼓勵我才能站上台

記者蘇晟彥／台北報導

百萬訂閱VTuber Kson（總長）29日來台參加 V-POP ASIS記者會，在會後接受媒體聯訪時，恰巧碰經紀公司欠款事件，她強調沒有辦法針對這件事情多談，也建議後輩要「要聰明一點，相信自己」，這次也會好好享受在台灣的行程，用美食、夜市來讓自己脫胎換骨。此外，她在訪談時多次提到「是粉絲給我力量」，她說自己以前就不覺得自己長得好看，甚至會因為露臉而尷尬，但觀眾教會了我，只要我真心付出，他們會在我眼前真心喝采，更誠摯的謝謝粉絲表示，「謝謝你們，我可以更自信的露臉，不必在意我的外表是如何！」

▼Kson來台接受訪談時不斷感謝粉絲，強調「因為粉絲才讓她克服很多脆弱的時刻」。（圖／記者周宸亘攝）

Kson在來台之前，恰巧發生經紀公司出現狀況，面對即將來的選秀節目，在上頭勢必有不少人會被經紀公司相中簽屬合約，她也坦承，其實自己很難給出任何答案，不管說什麼聽起來都會很假，只能用「嗯（Hmm）來回答一切」，但她還是給出一個建議，希望這些後輩能「要學會聰明一點，然後相信自己可以做到，不一定非得要選擇公司」。而這次來台，除了美食、旅遊外，她說「我正在吸收粉絲的能量！所以我現在充滿活力了」，希望粉絲也不用擔心她，自己接下去也要到很多人、很擁擠的地方，像是夜市，讓滿滿的能量療癒她。

談起Kson，是少數會以真面目露臉的VTuber，被問起「露臉」的契機，她說自己並沒有特別原因，是想到什麼就會去做的人，這麼想法也一步一步引導她走到這邊，同時Kson也鼓勵所有想要成為VTuber的人「放手去做」就對了，就像自己雖然英、日語都還不錯，但偶爾面對中文的粉絲也會直接說中文，自己從來不怕展現自己說不好的那一面，她相信大家也不會真的去嘲笑你的說話方式，因此就放膽去做吧！

在聯訪中間，記者問到「說到台灣就會提到乖乖、台灣阿嬤」，而對於「乖乖」超敏感的Kson即便不懂中文，聽到記者詢問立刻問主持人「他剛剛是說了乖乖這幾個字嗎，我的天啊！」，她也開玩笑說，台灣的粉絲真的一直覺得別人很餓，即便我一直說我吃飽了，他們還是會不斷餵食，並大嘆一口氣說，「我真的希望他們能知道我真的飽了！但沒辦法，他們是『台灣阿嬤』！」

▼記者會一開場，主辦方就送上美食。



而談起虛擬形象、真人之間的轉換，她難得嚴肅說，「其實我覺得VTuber幫我克服很多難關」，她直言自己並不認為自己長得夠好看到能出現在螢幕上，最初也會對於「露臉」感到羞愧，她說，

「我並不希望有人對我的長相、我的體態品頭論足」

而VTuber，又或著說「虛擬形象」的出現，克服了她長久以來的脆落感，她多次提到，「因為我的粉絲給我很多很多力量」，這些力量讓我明白，只要我一直努力，他們不會在乎我的長相、我的髮型，還有我的身材，我盡力的帶給大家歡樂，他們就替我喝采，我們達到了一個正循環，這件事情讓我更有勇氣去露臉，因為不會有人看到我的V皮、看到我的本人後就很厭惡說，「哇你真醜」，他們反而會一直一直鼓勵我，讓我知道「我可以去做更多事情」，幫助我克服所有我不想展現的東西，她緩緩說，現在我不會再因為露臉而尷尬囉！

最後HTC VIVE ORINGALS總經理劉思銘也補充，在海選的階段中不會開放給經紀公司進來，因為VT的經紀並不像大家所相的那麼容易，必須花費很多心力才能讓一個人站穩，但期盼能透過這個節目，「引領流行音樂進入下一個進程」，這件事的產業示範性，遠比短期內能從經紀上獲得多少收益來得重要。