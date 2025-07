VShojo大騙局？人氣VTuber宣佈跟進退社「爆公司欠薪數千萬」

記者黃冠瑋/綜合報導

VTuber「鐵鼠」Ironmouse宣布退出VShojo,並指控公司侵占50萬美元慈善捐款,消息震驚VTuber圈,日本分部VTuber Kson總長也在22日晚間與日本公司執行長對峙,如今再下第二顆震撼彈,Kson總長宣布跟進退出VShojo經紀公司,並且揭露自己長達一年都沒有收到薪資,金額高達數千萬日圓,也表示已經忍很久了。

▼Kson總長跟進退出VShojo。(圖/翻攝自YouTube/kson ONAIR)

隸屬於Vshojo旗下VTuber「Kson總長」一直以來以趣味互動的直播效果,擄獲不少台灣粉絲,過去也曾三度造訪台灣大讚夜市美食。然而隨著VTuber「鐵鼠」Ironmouse宣布退出VShojo並指控公司侵占50萬美元慈善捐款,並且拖欠鉅額報酬,讓位於日本分部VTuber「Kson總長」也決定與Vshojo在22日晚間對峙,並且在直播中正式宣布脫離所屬經紀公司VShojo,原因竟然也和Ironmouse情形類似,揭露自2024年9月起,VShojo 就未再向她支付任何應得酬勞與商品分潤,累積金額上看數千萬日圓。Kson總長也無奈表示,已經忍很久了加上前同事爆料,讓她原本想在七月底就退出VShojo,不過還是想說給予Vshojo機會並私下解決此事,但狀況遲遲未獲得改善,再加上鐵鼠退社聲明,讓她決定也公開此事。

VShojo Japan執行長牧野耕志也在22日晚間向Kson總長說明,然而卻聲稱美國公司財務掌握有限,關於Ironmouse提到的50萬美元,他也是幾週前才得知,而這筆則是說因財務危機被用來挪用營運資金,他也表示自己今年也減薪工作,資源有限無法提供及時協助,而關於Kson總長提到拖欠薪資問題與彌補,牧野耕志則是已「無法完全保證」帶過,讓許多Kson總長粉絲感到相當不滿。

隨著跟進退社,Kson總長也強調目前未計畫加入其他經紀公司,也沒想自己創立公司,未來會以個人VTuber身分繼續活動,並且向粉絲道歉先前取消周邊推出並且感謝一路支持。

