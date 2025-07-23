VShojo大騙局？人氣VTuber宣佈跟進退社「爆公司欠薪數千萬」

記者黃冠瑋／綜合報導

VTuber「鐵鼠」Ironmouse宣布退出VShojo，並指控公司侵占50萬美元慈善捐款，消息震驚VTuber圈，日本分部VTuber Kson總長也在22日晚間與日本公司執行長對峙，如今再下第二顆震撼彈，Kson總長宣布跟進退出VShojo經紀公司，並且揭露自己長達一年都沒有收到薪資，金額高達數千萬日圓，也表示已經忍很久了。

▼Kson總長跟進退出VShojo。（圖／翻攝自YouTube／kson ONAIR）

隸屬於Vshojo旗下VTuber「Kson總長」一直以來以趣味互動的直播效果，擄獲不少台灣粉絲，過去也曾三度造訪台灣大讚夜市美食。然而隨著VTuber「鐵鼠」Ironmouse宣布退出VShojo並指控公司侵占50萬美元慈善捐款，並且拖欠鉅額報酬，讓位於日本分部VTuber「Kson總長」也決定與Vshojo在22日晚間對峙，並且在直播中正式宣布脫離所屬經紀公司VShojo，原因竟然也和Ironmouse情形類似，揭露自2024年9月起，VShojo 就未再向她支付任何應得酬勞與商品分潤，累積金額上看數千萬日圓。Kson總長也無奈表示，已經忍很久了加上前同事爆料，讓她原本想在七月底就退出VShojo，不過還是想說給予Vshojo機會並私下解決此事，但狀況遲遲未獲得改善，再加上鐵鼠退社聲明，讓她決定也公開此事。

VShojo Japan執行長牧野耕志也在22日晚間向Kson總長說明，然而卻聲稱美國公司財務掌握有限，關於Ironmouse提到的50萬美元，他也是幾週前才得知，而這筆則是說因財務危機被用來挪用營運資金，他也表示自己今年也減薪工作，資源有限無法提供及時協助，而關於Kson總長提到拖欠薪資問題與彌補，牧野耕志則是已「無法完全保證」帶過，讓許多Kson總長粉絲感到相當不滿。

隨著跟進退社，Kson總長也強調目前未計畫加入其他經紀公司，也沒想自己創立公司，未來會以個人VTuber身分繼續活動，並且向粉絲道歉先前取消周邊推出並且感謝一路支持。