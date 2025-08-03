ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

《GTA聖安地列斯》「熱咖啡」事件滿20週年　臉紅回顧：好陽春

記者黃冠瑋／綜合報導

早晨來一杯「熱咖啡」，或許可以讓人一天精神百倍，不過這詞或許對有玩過《俠盜獵車手：聖安地列斯》的玩家來說可說是意義非凡。過去遊戲在2005年上市時，就曾因為「熱咖啡」事件而引發不少爭議，甚至還一度遭到美國政治人物抨擊，如今這起事件也將邁入20週年，也讓粉絲回頭一看，認為太過陽春。

▼《俠盜獵車手：聖安地列斯》熱咖啡事件滿20週年。（圖／翻攝自reddit／sympathytaste）

▲▼《俠盜獵車手：聖安地列斯》熱咖啡事件滿20週年。（圖／翻攝自reddit／sympathytaste）

事情其實是，在2005年上市的《俠盜獵車手：聖安地列斯》中，當玩家扮演主角CJ與女友互動到一定的程度時，女友就會邀請玩家去她家喝咖啡，而這時畫面會突然被拉到遠方，類似戲劇中遠方模糊鏡頭，暗示兩人已發生關係，也由於當時這款是屬於15+以上的遊戲分級，因此並不能有太明顯的成人畫面。不過當時卻有眼尖玩家意外在遊戲的後台中發現了一個寫著「熱咖啡」的隱藏檔案，玩家只要利用模組解鎖後，就能夠開啟被官方模糊帶過的CJ與女友交流小遊戲，玩家甚至還能利用各種按鍵進行互動。

以現在來看這款「熱咖啡」小遊戲其實十分陽春，主角CJ甚至是未脫衣進行，然而對當時M級劃分來說要出現關於瑟瑟畫面可說是天方夜譚，甚至更不用說有互動玩法，因此事件一出後就掀起美國轟動，一些兒童權益團體和政治人物都出面抨擊此事，開發公司Rockstar也成為風口浪尖，最終美國聯邦交易委員會也開始介入調查，目的是找出Rockstar與母公司Take-Two是否欺騙了ESRB分級制度，獲得了M級評級，從而避開了AO 級，讓自己遊戲銷售不被限制。

如今該事件也已滿20週年，根據外媒指出，事件當時就有一名美國奶奶因替孫子購買這款遊戲，而發起訴訟，其他受害消費者也憤而提告，最終Rockstar在2009年以500萬美元（換算當時相當於1.6億新台幣）與原告和解，並且凡購買過含「熱咖啡」檔案版本的消費者可獲35（約新台幣1155元）美元賠償。

關鍵字：GTARockstar Games

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【警車神救援】考前6分鐘爆胎崩潰 4分鐘狂飆護送進考場超暖心！

推薦閱讀

日開發者1人耗8年創人氣遊戲　曝心酸過程：團員中途全消失

《戰地風雲6》戰術衝刺掀網論　粉絲「手部」吐槽湧500萬觀看

《GTA聖安地列斯》「熱咖啡」事件滿20週年　臉紅回顧：好陽春

《七龍珠 電光炸裂！ZERO》將登Switch 2　分割畫面極限激戰

平台GOG直接送成人遊戲！共13款嗆金融審查：玩家有自由購買權

美國《寶可夢》345萬卡牌遭盜偷　粉絲「君莎」上身協警神破案

暗黑哆啦A夢《章魚嗶的原罪》完結　動畫超高評分、原聲帶將上架

《咒術迴戰》劇場版將上映漫博預售賣光！重回五條夏油高專時代

Itch.io重審成人內容「免費」可被搜尋　尋找替代金流方案

恐怖《十三號星期五》有望復出　團隊洩漏「續作電影同步開發」

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

日開發者1人耗8年創人氣遊戲

Kson手拿珍奶女僕造型現身台灣　

中國武俠《影之刃零》實機曝光

《鬼滅之刃》邁決戰聲優氣場全開

Kson４度提粉絲「給我力量」

暗黑哆啦A夢《章魚嗶的原罪》完結

《GTA聖安地列斯》熱咖啡滿20年

GOG送成人遊戲反擊金融審查

《戰地風雲6》戰術衝刺掀網論

停止金融審查遊戲連署破12萬

最新新聞

日開發者1人耗8年創人氣遊戲

《戰地風雲6》戰術衝刺掀網論

《GTA聖安地列斯》熱咖啡滿20年

《七龍珠 電光炸裂！ZERO》將登Switch 2

GOG送成人遊戲反擊金融審查

美國《寶可夢》345萬卡牌遭盜偷

暗黑哆啦A夢《章魚嗶的原罪》完結

《咒術迴戰》劇場版預售票賣光

Itch.io重審成人內容「免費」可搜尋

恐怖《十三號星期五》有望復出

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯福利餐盒大開箱！

「文里補習班」開課啦！帶大家開箱4樣料多實在的全聯便當，一起吃起來~

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366