《GTA聖安地列斯》「熱咖啡」事件滿20週年　臉紅回顧：好陽春

記者黃冠瑋／綜合報導

早晨來一杯「熱咖啡」，或許可以讓人一天精神百倍，不過這詞或許對有玩過《俠盜獵車手：聖安地列斯》的玩家來說可說是意義非凡。過去遊戲在2005年上市時，就曾因為「熱咖啡」事件而引發不少爭議，甚至還一度遭到美國政治人物抨擊，如今這起事件也將邁入20週年，也讓粉絲回頭一看，認為太過陽春。

▼《俠盜獵車手：聖安地列斯》熱咖啡事件滿20週年。（圖／翻攝自reddit／sympathytaste）

事情其實是，在2005年上市的《俠盜獵車手：聖安地列斯》中，當玩家扮演主角CJ與女友互動到一定的程度時，女友就會邀請玩家去她家喝咖啡，而這時畫面會突然被拉到遠方，類似戲劇中遠方模糊鏡頭，暗示兩人已發生關係，也由於當時這款是屬於15+以上的遊戲分級，因此並不能有太明顯的成人畫面。不過當時卻有眼尖玩家意外在遊戲的後台中發現了一個寫著「熱咖啡」的隱藏檔案，玩家只要利用模組解鎖後，就能夠開啟被官方模糊帶過的CJ與女友交流小遊戲，玩家甚至還能利用各種按鍵進行互動。

以現在來看這款「熱咖啡」小遊戲其實十分陽春，主角CJ甚至是未脫衣進行，然而對當時M級劃分來說要出現關於瑟瑟畫面可說是天方夜譚，甚至更不用說有互動玩法，因此事件一出後就掀起美國轟動，一些兒童權益團體和政治人物都出面抨擊此事，開發公司Rockstar也成為風口浪尖，最終美國聯邦交易委員會也開始介入調查，目的是找出Rockstar與母公司Take-Two是否欺騙了ESRB分級制度，獲得了M級評級，從而避開了AO 級，讓自己遊戲銷售不被限制。

如今該事件也已滿20週年，根據外媒指出，事件當時就有一名美國奶奶因替孫子購買這款遊戲，而發起訴訟，其他受害消費者也憤而提告，最終Rockstar在2009年以500萬美元（換算當時相當於1.6億新台幣）與原告和解，並且凡購買過含「熱咖啡」檔案版本的消費者可獲35（約新台幣1155元）美元賠償。