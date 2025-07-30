玩法沒極限！《咚奇剛蕉力全開》玩家靠「0香蕉」成功破關

記者黃冠瑋／綜合報導

《咚奇剛蕉力全開》被發現隱藏文字彩蛋後引起許多玩家注意，隨著遊戲上市靠著破壞以及新穎變身玩法，在知名評分網metacritic開出91高分，玩家更是為了追求樂趣想出各種體驗玩法。對此，就有玩家不靠遊戲中「香蕉」道具，成功通關遊戲主線劇情，讓許多網友開玩笑表示，「不讓咚奇剛吃香蕉，太殘忍了」。

▼《咚奇剛蕉力全開》玩家不靠香蕉，成功通關遊戲主線劇情。（圖／翻攝自YouTube／Nintendo HK官方頻道）





根據外媒報導，《咚奇剛蕉力全開》於四月在任天堂直面會上首度公開後，就引起玩家持續關注，遊戲也在7月17日正式發售，許多外媒都對新款《咚奇剛》給予相當高評價，在知名評分網metacritic開出綜合91高分。遊戲也在預告中首次公開夥伴波琳以及《咚奇剛》將會有三種轉換型態，不過需要靠著遊戲道具「香蕉」才能進行轉換，咚奇剛能力也都需要依靠香蕉來進行提升，因此如果要輕鬆通過遊戲所有主線劇情，香蕉是很重要的資源。

然而卻有一名玩家Akfamilyhome突發奇想，不靠遊戲中「香蕉」道具進行遊玩，並且還稱成功通關所有主線劇情。對此他表示，「剛開始遊戲進行還算順利，不過到中後期，由於沒有香蕉提升生命屬性，因此任何敵人的1、2次攻擊，很有可能都會把你逼到絕路」，消息也迅速引來許多網友討論，有網友開玩笑表示，稱呼這位玩家的咚奇剛得了「缺鉀症候群」（香蕉富含鉀元素），也有網友表示，「難以相信居然可以這麼做」、「不讓咚奇剛吃香蕉，太殘忍了」、「咚奇剛飢餓程度100%」。另外，Akfamilyhome也提到依靠此方式，並不會觸發任何額外對話劇情。