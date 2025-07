玩法沒極限！《咚奇剛蕉力全開》玩家靠「0香蕉」成功破關

記者黃冠瑋/綜合報導

《咚奇剛蕉力全開》被發現隱藏文字彩蛋後引起許多玩家注意,隨著遊戲上市靠著破壞以及新穎變身玩法,在知名評分網metacritic開出91高分,玩家更是為了追求樂趣想出各種體驗玩法。對此,就有玩家不靠遊戲中「香蕉」道具,成功通關遊戲主線劇情,讓許多網友開玩笑表示,「不讓咚奇剛吃香蕉,太殘忍了」。

▼《咚奇剛蕉力全開》玩家不靠香蕉,成功通關遊戲主線劇情。(圖/翻攝自YouTube/Nintendo HK官方頻道)





根據外媒報導,《咚奇剛蕉力全開》於四月在任天堂直面會上首度公開後,就引起玩家持續關注,遊戲也在7月17日正式發售,許多外媒都對新款《咚奇剛》給予相當高評價,在知名評分網metacritic開出綜合91高分。遊戲也在預告中首次公開夥伴波琳以及《咚奇剛》將會有三種轉換型態,不過需要靠著遊戲道具「香蕉」才能進行轉換,咚奇剛能力也都需要依靠香蕉來進行提升,因此如果要輕鬆通過遊戲所有主線劇情,香蕉是很重要的資源。

然而卻有一名玩家Akfamilyhome突發奇想,不靠遊戲中「香蕉」道具進行遊玩,並且還稱成功通關所有主線劇情。對此他表示,「剛開始遊戲進行還算順利,不過到中後期,由於沒有香蕉提升生命屬性,因此任何敵人的1、2次攻擊,很有可能都會把你逼到絕路」,消息也迅速引來許多網友討論,有網友開玩笑表示,稱呼這位玩家的咚奇剛得了「缺鉀症候群」(香蕉富含鉀元素),也有網友表示,「難以相信居然可以這麼做」、「不讓咚奇剛吃香蕉,太殘忍了」、「咚奇剛飢餓程度100%」。另外,Akfamilyhome也提到依靠此方式,並不會觸發任何額外對話劇情。

Just beat Donkey Kong Bananza with 0 bananas

Honestly a fun challenge I recommended doing as a NG+ run after 100% pic.twitter.com/ZM1S82gkb4