人氣作家親繪《寶可夢》插圖！《航海王》魯夫與皮卡丘夢幻同框

記者楊智仁／綜合報導

《週刊少年Jump》為日本發行量最高的連載漫畫雜誌，位列三大周刊少年漫畫雜誌之首，誕生「七龍珠、航海王、火影、鬼滅...」等無數現象級作品。日前《週刊少年JUMP》也宣布與《寶可夢》展開豪華聯名，由人氣作家親繪角色登上封面，還有限定貼紙等待收藏。

▼《週刊少年》與《寶可夢》豪華聯名。（圖／翻攝自@poke_times推特）

要在 8 月 4 日發行的《週刊少年Jump》36・37合併特大號，封面將採用由連載作家親手繪製的自家作品角色與寶可夢聯名插畫，三組合作搶先公開：尾田榮一郎《ONE PIECE 航海王》「魯夫 X 皮卡丘」兩大王牌主角充滿活力聯手出擊、宮崎周平《我與機器子》「機器子 X Mega 火焰雞」擺著相同姿勢熱血帥氣、三浦糀《青春之箱》「鹿野千夏 X 小鋸鱷」可愛學姊配上寶可夢充滿青春陽光氣息。

《週刊少年Jump》官方X帳號上公開的貼紙照片中，有七處插圖仍為未公開狀態，這也意味著至少還有七組 Jump 作家與寶可夢的合作畫作尚未曝光，此外，官方也宣布「合作貼紙將連續兩期推出」，這表示可能會有更多跨界插圖陸續登場。