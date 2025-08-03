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中國武俠《影之刃零》實機曝光　製作人喊話：要走截然不同道路

記者黃冠瑋／綜合報導

自從中國在去年8月推出首款3A大作《黑神話：悟空》後就帶動遊戲產業蓬勃發展，如今由中國S-Game所開發武俠動作遊戲《影之刃零》最新實機預告再度曝光後，由於絲滑流暢打鬥讓不少玩家直呼遊戲相較去年有很明顯提升。另外，製作人梁其偉也在先前特別強調，並非傳統遊戲想走出截然不同的道路。

▼《影之刃零》最新實機預告再度曝光。（圖／翻攝自YouTube／PlayStation）

▲▼《影之刃零》最新實機預告再度曝光。（圖／翻攝自YouTube／PlayStation）

根據外媒報導，《影之刃零》最早是在2023年PlayStation State of Play大會上公開，提到將會是一款武俠動作遊戲，融合了多種遊戲類型的靈感，形成了獨特的風格。後續S-Game也分享多刺《影之刃零》的玩法片段，只不過由於畫面精細度還未打磨完成，因此在網上並沒有激起太多水花。

然而，根據此次《影之刃零》最新22分鐘實機影片可說是來勢洶洶，重點展示了戰鬥以及潛行機制玩法，相比去年釋出的內容可謂是大幅提升，其中最值得注意的是遊戲意外流暢且高品質動畫表現，讓許多玩家直呼等不及體驗遊戲刺激戰鬥。

另外，S-Game遊戲製作人梁其偉在這款遊戲公布後就強調，「《影之刃零》既不是類魂遊戲，也不是傳統動作遊戲」，強調想走截然不同的道路，因此在遊戲中加入大量不同地形再加上複雜的隔擋拆招機制，為武俠遊戲重新注入新定義。遊戲試玩版預計將在8月20日至8月24日在Gamescom2025上首次發布。

關鍵字：影之刃零武俠遊戲

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