ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

《魔女守護者》妮可聲優來台！親眼三經典片段、曝最喜歡魔法

記者楊智仁／綜合報導

人氣搞笑動畫《WITCHWATCH魔女守護者》中飾演最可愛魔女「若月妮可」聲優川口莉奈，於2025年7月26日漫畫博覽會舉辦聲優親筆簽名見面會，現場湧入200位熱情粉絲共襄盛舉。

▲▼ 魔女守護者。（圖／廠商提供）

聯訪活動中，川口莉奈分享許多配音《WITCHWATCH魔女守護者》及飾演妮可的心得，「這部作品融合戀愛、打鬥、搞笑，就像一座遊樂園一樣。」由於劇情節奏快、角色多又熱鬧，配音時幾乎沒有停頓，節奏緊湊讓她印象深刻，「台詞往往是一來一往沒有停拍的狀態，雖然腳本上會註明秒數和對話順序，但配音時得依照現場氣氛靈活調整，不然就會跟不上角色之間的互動節奏，第一集結尾錄音時甚至忍不住笑場！」

▲▼ 魔女守護者。（圖／廠商提供）

談到最喜歡的劇情，川口莉奈提到第9話中妮可與守仁約會場景，「平常劇情偏搞笑，但那一集則是認真談戀愛的氛圍，兩人一起看電影、參加夏日祭典，有讓人怦然心動的感覺。」她也分享妮可就像小孩一樣會吃醋，嘟著嘴巴說著「欸～你怎麼沒有看我」模樣非常可愛。至於最喜歡的魔法她則毫不猶豫地說「還是騎掃帚飛最有魔女感，是我心中的王道魔法！」

▲▼ 魔女守護者。（圖／廠商提供）

川口莉奈談到對台灣的印象「台灣的食物真的很好吃，風景也很美」，開心地分享自己喝了最愛的紅茶、吃了小籠包，對台灣留下了美好回憶。活動現場她親自聲演動畫中三段經典片段，包括「薄啦薄啦薄如紙」魔法、飛在空中的「扁扁妮可」、超輕浮版與戀愛腦妮可等。此外，活動親簽互動環節讓粉絲滿載而歸，還能獲得「聲優活動套組」，內含扁扁妮可娃娃與精美立牌。

▲▼ 魔女守護者。（圖／廠商提供）

關鍵字：魔女守護者

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【濃煙滾滾】空襲轟爛「柬埔寨前詐騙園區」　泰軍po片嗆：炸炸炸！

推薦閱讀

模型盛事降高雄！《航海王》系列展區「七龍珠、鬼滅」強檔一次看

《柏德之門3》演員直言「AI很糟」...人類有屬於自己的魔法

Dream Plaza頂樓驚見「神秘QRCODE」　民眾掃完中計大笑：來都來了

Steam條款限制「成人遊戲題材」　Visa回應：不干涉合法購買行為

人氣作家親繪《寶可夢》插圖！《航海王》魯夫與皮卡丘夢幻同框

漏洞百出！《死亡擱淺2》英國玩家用「山姆」臉破除年齡驗證

《魔女守護者》妮可聲優來台！親眼三經典片段、曝最喜歡魔法

上色情網站先自拍！英國強推新法　網友用「遊戲角色大頭照」反制

漫博落幕五天破63萬人進場！人潮爆滿創約三億商機

史上最強主機！Switch 2日本單月賣破150萬台　遠超PS2紀錄　

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

Dream Plaza頂樓出現神秘QRCODE

《鬼滅之刃 無限篇》台灣首周特典公開　

松菸突爆人潮「頂豪雨搶周邊」　

Visa回應Steam新條款：不干涉合法行為

最強主機Switch 2日單月賣破150萬台

任天堂Switch玩家不相信遊戲評級

《鬼滅之刃 無限城篇》盜錄頻傳

《死亡擱淺2》玩家用山姆破年齡驗證

漫博落幕五天破63萬人進場

快訊／T1官宣「Faker續約至2029年」

最新新聞

模型盛事降高雄！《航海王》系列展區

《柏德之門3》演員直言「AI很糟

Dream Plaza頂樓出現神秘QRCODE

Visa回應Steam新條款：不干涉合法行為

《週刊少年》人氣作家繪《寶可夢》插圖

《死亡擱淺2》玩家用山姆破年齡驗證

《魔女守護者》妮可聲優來台

上色情網站先自拍！英國強推新法

漫博落幕五天破63萬人進場

最強主機Switch 2日單月賣破150萬台

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

開箱全家低卡宵夜美食

「文里補習班」開課啦！一起開箱全家便利商店300大卡以下的美食吧！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366