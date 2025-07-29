《魔女守護者》妮可聲優來台！親眼三經典片段、曝最喜歡魔法

記者楊智仁／綜合報導

人氣搞笑動畫《WITCHWATCH魔女守護者》中飾演最可愛魔女「若月妮可」聲優川口莉奈，於2025年7月26日漫畫博覽會舉辦聲優親筆簽名見面會，現場湧入200位熱情粉絲共襄盛舉。

聯訪活動中，川口莉奈分享許多配音《WITCHWATCH魔女守護者》及飾演妮可的心得，「這部作品融合戀愛、打鬥、搞笑，就像一座遊樂園一樣。」由於劇情節奏快、角色多又熱鬧，配音時幾乎沒有停頓，節奏緊湊讓她印象深刻，「台詞往往是一來一往沒有停拍的狀態，雖然腳本上會註明秒數和對話順序，但配音時得依照現場氣氛靈活調整，不然就會跟不上角色之間的互動節奏，第一集結尾錄音時甚至忍不住笑場！」

談到最喜歡的劇情，川口莉奈提到第9話中妮可與守仁約會場景，「平常劇情偏搞笑，但那一集則是認真談戀愛的氛圍，兩人一起看電影、參加夏日祭典，有讓人怦然心動的感覺。」她也分享妮可就像小孩一樣會吃醋，嘟著嘴巴說著「欸～你怎麼沒有看我」模樣非常可愛。至於最喜歡的魔法她則毫不猶豫地說「還是騎掃帚飛最有魔女感，是我心中的王道魔法！」

川口莉奈談到對台灣的印象「台灣的食物真的很好吃，風景也很美」，開心地分享自己喝了最愛的紅茶、吃了小籠包，對台灣留下了美好回憶。活動現場她親自聲演動畫中三段經典片段，包括「薄啦薄啦薄如紙」魔法、飛在空中的「扁扁妮可」、超輕浮版與戀愛腦妮可等。此外，活動親簽互動環節讓粉絲滿載而歸，還能獲得「聲優活動套組」，內含扁扁妮可娃娃與精美立牌。