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7米巨型史迪奇襲擊信義區！URDU WISHER主題店夜間點燈美到爆炸

記者蘇晟彥／台北報導

野獸國與台灣華特迪士尼從26日至 8月17日止，將在統一時代百貨2樓夢廣場舉辦「URDU WISHER 期間限定店｜玩在一奇・盛夏快閃店」， 受到大家喜愛的「史迪奇」將以7米巨型WISHER 氣偶的方式矗立在信義區街頭，同時設置三大互動區，邀請所有民眾一起共襄盛舉，找到最愛的迪士尼角色。

▼巨型史迪奇襲擊信義區，即日起到 8月17日都會駐足在統一百貨2F。（圖／野獸國提供）

▲▼ URDU WISHER 期間限定店 。（圖／野獸國提供）

繼香港、上海與泰國之後，超人氣外星小狗「史迪奇」首度登陸台北街頭，化身高達7米的巨型 ，矗立於忠孝東路入口，以瞇起眼的可愛模樣對空許願，為城市注入溫暖的夢想能量。現場同步展出兩尊真人比例的「米奇」與「唐老鴨」WISHER 雕像，粉絲們可與角色一同合影許願，打造最夢幻的夏日打卡照。在同區另一側，則設有「巨型 WISHER 願望牆」，可參加活動獲得限量「願望卡」，寫下心中的祈願，掛上牆面，讓眾人的希望集結成一股實現奇蹟的力量。

整體場景以海島度假風打造，夜晚點燈後更營造出溫暖療癒的光影氛圍。隨著燈光緩緩亮起，夏夜的信義街頭彷彿被溫柔擁抱，讓人在此釋放壓力、找回心中願望的初衷。

▲▼ URDU WISHER 期間限定店 。（圖／野獸國提供）

▲▼ URDU WISHER 期間限定店 。（圖／野獸國提供）

以「Where Miracles Happen」為靈感，現場特別打造「WISHER 回憶製造區」，設有三大互動亮點：
✔ 限定角色抽卡機：親手抽出屬於你的願望角色
✔ 奇蹟拍貼機：拍下專屬回憶瞬間
✔ WISHER 姓名貼：將祝福轉化為專屬小物

此外，本次活動也同步推出全台首賣的「URDU WISHER」系列商品，包含米奇、唐老鴨、與史迪奇造型，共三款祈願角色商品，建議售價為NT$2,950，每人限購2支。此外，現場更集結超過300款迪士尼原創周邊，滿足粉絲的各種收藏願望。

.▲▼ URDU WISHER 期間限定店 。（圖／野獸國提供）

▲▼ URDU WISHER 期間限定店 。（圖／野獸國提供）

關鍵字：史迪奇

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