《艾爾登法環》DLC賣破千萬套！《黑夜君臨》破500萬玩家好評

記者楊智仁／綜合報導

萬代南夢宮娛樂宣布，《艾爾登法環 黃金樹幽影》及《艾爾登法環 黑夜君臨》2款以《艾爾登法環》為舞台的作品，已於日前分別正式突破全球累積銷量1,000萬套及500萬套的里程碑。

《艾爾登法環》為一款至今全球累積銷量已突破3,000萬套且廣受玩家好評的動作RPG，並獲得了包含「The Game Awards」、「DICE」及「GJA」等，總計超過300項年度遊戲的提名與獎項，遊戲本篇大型資料片《艾爾登法環 黃金樹幽影》的全球累積銷量已於日前正式突破1,000萬套。

受到玩家熱烈歡迎並獲得數項年度遊戲提名的《艾爾登法環 黃金樹幽影》提供了有別於《艾爾登法環》遊戲本篇的神祕色彩及全新故事，更帶領玩家自交界地進入幽影之地，跟隨米凱拉的腳步，發掘瑪莉卡與黃金律法的遭遇，以及資料片中最神秘的反派角色「穿刺者」梅瑟莫的過去。

甫於今年5月發售的《艾爾登法環 黑夜君臨》為一款可獨立遊玩的多人線上動作生存遊戲，發售後的首24個小時內即售出高達200萬套，本作的累積銷量更已於短短2個月內突破了500萬套，玩家們在本作中的每次遊玩都將會是不同的旅程，更可在遊戲中面對來自《艾爾登法環》及《黑暗靈魂》系列作品的強大敵人。

《艾爾登法環》遊戲本篇、大型資料片《艾爾登法環 黃金樹幽影》更即將透過日前公開的《艾爾登法環 褪色者版》登陸Nintendo Switch™ 2平台，全新的角色盔甲與靈馬托雷特的自訂功能也將以DLC的形式於全平台登場。於今年稍早同時公開的還有與A24進行的合作，將在不遠的未來為玩家帶來由導演Alex Garland負責的《艾爾登法環》真人版電影改編計畫。