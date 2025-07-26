《鬼滅之刃》 新宿車站出口多到像無限城　廣告爆紅日網友超同意

記者楊智仁／綜合報導

音樂串流平台 Spotify 近期動畫劇場版《鬼滅之刃 無限城篇 第一章 猗窩座再臨》展開聯名合作企劃，推出多項限定內容與行銷活動，特別上架全新的《鬼滅之刃》多元內容播放清單，收錄劇場版雙主題曲：Aimer〈太陽が昇らない世界〉與LiSA〈殘酷な夜に輝け〉，並獨家加入主角竈門炭治郎的語音留言，提供粉絲更深度的互動體驗。

▼鬼滅 X 新宿車站廣告。（圖／翻攝自@kimetsu_off推特）

不僅如此，Spotify 自 7 月 19 日至 27 日於全日本地面電視播出紀念聯名的電視廣告，該影片以其創意劇情而在網路上引發話題。廣告中，一位戴著耳機聽音樂的女性迷失在新宿車站，困惑於「東口、東南口、東口（北）、新東口、中央東口…？」等各式「東」字開頭的出口，最終驚呼「這裡根本就是無限城！」後跌入地面，展現《鬼滅之刃》世界觀與現實交錯的趣味。

除了線上內容與電視廣告，Spotify 也於東京涉谷地區推出夜間限定的「鬼氣息」街頭快閃廣告。只要在街頭發現鬼角色相關視覺，並將照片上傳至 X（原Twitter）平台並標註「#渋谷ニ鬼ノ気配アリ」，就有機會抽中特製周邊「紫藤花香氣護身符風鑰匙圈」。