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《航海王》樂高神還原！新系列漫博亮相、梅利號致敬經典大戰

記者楊智仁／綜合報導

樂高®集團攜手串流影音平台 Netflix 與美國影視製作公司 Tomorrow Studios 推出的樂高®航海王（ONE PIECE）系列即將於8月1日正式上市，極致還原精神打造出 Netflix 真人版影集《航海王》（ONE PIECE）第一季中的五個經典場景，「75636 風車村小屋」、「75637 小丑巴其的馬戲團帳篷」、「75638 惡龍樂園之戰」、「75639 前進梅利號海賊船」、「75640 芭拉蒂海上餐廳」將搶先於2025第24屆漫畫博覽會亮相。

▲▼航海王。（圖／廠商提供）

為迎接8月1日樂高®全新航海王系列正式上市，即日起至7月28日在2025第24屆漫畫博覽會活動現場，台灣樂高精心打造 Netflix《航海王》主題展區，讓航海迷們不僅能近距離欣賞五款全系列盒組外，更透過「尋找惡魔果實」任務深入感受航海王的熱血冒險精神，活動期間至樂高®展區拍照打卡，並於社群平台上傳照片標記活動指定 Hashtag，即可獲得一次寶箱抽選機會（每日限量500份，送完為止），凡成功抽中惡魔果實者，還可獲得限量贈品「樂高®惡魔果實拼砌包」乙份。

除此之外，現場更設有樂高「前進梅利號」打卡點與懸賞令牆，還原草帽一夥的冒險足跡，彷彿置身偉大航道的世界。展覽首日多達20位魯夫及草帽海賊團角色造型粉絲齊聚展區現場，集體高喊「我要成為海賊王！」掀起活動高潮，象徵草帽一夥冒險序章的正式啟航。

▲▼航海王。（圖／廠商提供）

全新樂高®航海王系列搶先於7月24日至7月28日在2025 漫畫博覽首度曝光，完美復刻 Netflix 高人氣真人版影集《航海王》（ONE PIECE），首日邀請到樂高®航海王系列設計團隊副總監鄭以謙來到現場分享樂高®航海王系列設計的冒險之旅，以謙表示「樂高®航海王系列是樂高首個動漫相關的系列！我們選了真人影集《航海王》中五個令人難忘的經典場景，以樂高® 顆粒將其帶到現實世界，讓粉絲猶如置身故事中，經歷一幕幕動感的時刻。」

▲▼航海王。（圖／廠商提供）

由「75636 風車村小屋」魯夫的夢想起點，盒組重現童年場景，包含紅髮傑克與魯夫的重要互動，為魯夫種下航海夢；「75637 小丑巴其的馬戲團帳篷」來自東方藍的第一大反派登場，劇集中巴其炫目又瘋狂的馬戲團舞台，呈現魯夫首度對決反派的緊張場面；「75638 惡龍樂園之戰」揭曉娜美的過去，魯夫與草帽一夥挺身而出對抗惡龍，盒組完美復刻魯夫用伸縮自如橡膠戰斧擊毀惡龍領域的畫面。

▲▼航海王。（圖／廠商提供）▲▼航海王。（圖／廠商提供）

「75640 芭拉蒂海上餐廳」這座海上餐廳是劇中情感與戰鬥交織的關鍵場景，草帽一夥將在這遇到熱血廚師香吉士，從廚房到餐廳細緻還原船艙內部裝潢，展現香吉士與哲普之間的情感羈絆；「75639 前進梅利號海賊船」草帽海賊團的第一艘海賊船，象徵夥伴間的信任、彼此的支持與共同夢想，內含魯夫、索隆、娜美、騙人布與香吉士小人偶，草帽海賊團冒險的起點，是粉絲必收的經典之作。

▲▼航海王。（圖／廠商提供）

關鍵字：航海王

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