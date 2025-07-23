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快訊／T1突發影片「正式向Zeus致歉」：應對不當讓他受傷了

記者蘇晟彥／綜合報導

《英雄聯盟》Faker所屬戰隊 T1、同時也是世界上人氣最高戰隊，去年爆發上路選手Zeus離隊糾紛，再經過半年多後，T1營運長 安雄基（Ahn Woong-gi）突然發佈道歉影片，表示在整個轉會的過程中T1方「應對不當」，導致在訊息傳遞的過程中有遭到扭曲，同時致歉「在後續過程造成Zeus、家人及經紀公司『The Play』傷害」，強調這是一份遲來的致歉，但希望往後不要再有粉絲攻擊Zeus，但此舉卻遭到粉絲議論，認為已經經過快一年才公布完整過程實在沒必要，再度引起熱烈討論。

▲▼ T1,LOL,Faker 。（圖／記者蘇晟彥攝）

在聲明中T1營運長安雄基強調，之前在「T1座談會」中已經針對Zeus轉會一事表達歉意，再座談會後，透過協助下，正式與Zeus的家人、ThePlay代表（經紀公司）進行會面，在會面中深刻了解過去這些行為造成Zeus及家人們的痛苦，也因此為了讓先前的座談會更有意義，才決定有這個致歉影片。

他強調，T1方已經理解在轉會談判時，Zeus收到第一份報價時「感到不尊重」，並強調「Zeus始終優先考慮原所屬隊伍（T1）的心意」，但在後續許多狀況發生下，因為T1的應對不足，讓整個轉會過程消息開始有了扭曲，準確來說，再成為自由人後，雙方都有經過正反的協商提案，原以為已經在12點達成共識，當時ThePlay表示收到了有截止時間的反提案，之後也確認了截止時間的存在。但當時在與韓華（HLE）確認的過程中，我們誤以為沒有截止時間，因此對ThePlay產生了誤解。

事實是，回顧當時的談判協商過程，T1因為內部溝通不夠仔細產生誤會，而後續應對又不足造成Zeus傷害，所有管理層都認為有責任要解決，因此就像當初座談會所說，「我們首先是想向Zeus選手和家人表達歉意，在6月25日的會面中也真誠地道歉了，藉此機會再次表示歉意。」

最後強調，儘管在談判過程中有很多誤解和遺憾，但雙方確認了都在各自的立場上盡了最大努力，也在很大程度上相互理解。在影片發布後，一切糾紛塵埃落定，同時彼此祝福往後一切安好、順利。此外，T1再次強調，Zeus選手是過去5年裡是替T1積極奉獻的優秀選手。雖然現在他在其他隊伍成為對手，但我們會繼續支持他的職業生涯，也希望各位粉絲能繼續真心支持和鼓勵Zeus選手。

雖然這是一份不夠周全且遲來的道歉，但希望我們的心意能傳達給Zeus和家人、ThePlay以及各位粉絲，懇請大家今後不要再謾罵Zeus。

關鍵字：T1

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