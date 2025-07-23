T1突襲召開道歉直播！Zeus離隊內幕即將曝光

▲ZOFGK 。（圖／翻攝自X／＠lolesports）



記者楊庭蒝／綜合報導

英雄聯盟LCK豪門戰隊T1稍早宣布，今（23）日晚間9點將於直播平台SOOP舉辦道歉直播，針對前上路選手Zeus離隊引發的爭議進行說明，並回應粉絲的諸多疑問。這場直播不僅是T1對近期風波的正式回應，也讓全球粉絲期待能更了解這段震驚電競圈的轉會羅生門背後的真相。

금일 오후 10시, T1 SOOP 채널에서 제우스 선수 관련 의혹 해명 및 사과에 관련된 스트리밍이 진행됩니다.



T1’s official statement and apology regarding the issues with ‘Zeus’ will be streamed on the T1 SOOP channel at 10 PM KST today.



????️: https://t.co/GvmqF1LsJf — T1 LoL (@T1LoL) July 23, 2025

2024年底，T1戰隊的冠軍陣容「ZOFGK」（Zeus、Oner、Faker、Gumayusi、Keria）因Zeus宣布轉會HLE（韓華）而正式解散，震驚全球粉絲。Zeus自2019年加入T1青訓，2021年成為一隊上路主力，與隊友連續三年闖進《英雄聯盟》全球總決賽，並在2023與2024年連續奪下世界冠軍，成為史上唯一以全陣容連霸的隊伍。然而，這段輝煌歷史卻因轉會期的續約談判破裂而告終。

T1 CEO Joe Marsh曾在續約失敗後公開回應，透露Zeus的經紀公司THE PLAY在談判中未提供明確還價，且Zeus原定於11月19日與T1簽約，卻在最後一刻未現身，隨後確認已與HLE達成口頭協議。Joe Marsh表示，T1願意匹配HLE的報價，但未獲談判機會，甚至HLE也對某些細節「蒙在鼓裡」。

Zeus的經紀人則稱，T1提出的3+1年合約與HLE的2年合約在期限上存有分歧，且T1未能在Zeus方設定的最後期限前回應，導致最終轉會。這場羅生門讓T1迅速移除Zeus的官網資料，並火速宣布HLE上路選手Doran加盟，試圖穩定軍心。