T1突襲召開道歉直播！Zeus離隊內幕即將曝光

▲ZOFGK 。(圖/翻攝自X/@lolesports)



記者楊庭蒝/綜合報導

英雄聯盟LCK豪門戰隊T1稍早宣布,今(23)日晚間9點將於直播平台SOOP舉辦道歉直播,針對前上路選手Zeus離隊引發的爭議進行說明,並回應粉絲的諸多疑問。這場直播不僅是T1對近期風波的正式回應,也讓全球粉絲期待能更了解這段震驚電競圈的轉會羅生門背後的真相。

금일 오후 10시, T1 SOOP 채널에서 제우스 선수 관련 의혹 해명 및 사과에 관련된 스트리밍이 진행됩니다.



T1’s official statement and apology regarding the issues with ‘Zeus’ will be streamed on the T1 SOOP channel at 10 PM KST today.



????️: https://t.co/GvmqF1LsJf