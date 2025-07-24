《鬼滅之刃 無限城》主題曲全球音樂平台上架　兩大歌姬再現神作

記者楊智仁／綜合報導

改編自吾峠呼世晴創作的超人氣漫畫、並由動畫名門 ufotable 製作的動畫電影《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》，自 7 月 18 日起於日本率先上映短短幾天就刷新日本票房歷史紀錄，再度引爆現象話題，隨著劇場版上映，兩位曾為動畫系列演唱過主題曲的代表性歌手「Aimer、LiSA」再次回歸，為本次電影獻唱雙主題曲，現已在全球各大音樂平台正式上架。

Aimer演唱的〈太陽が昇らない世界（太陽不再升起的世界）〉，由 ufotable 總監近藤光作詞，劇中配樂創作者椎名豪負責作曲與編曲，歌曲結合Aimer獨特的嗓音與厚實的交響編制，呈現出壯麗而情感深刻的氛圍。LiSA的主題曲〈残酷な夜に輝け（照亮殘酷的夜晚）〉則與操刀過《鬼滅之刃 無限列車篇》電視動畫版主題曲〈明け星（晨星）〉和〈白銀〉的配樂大師梶浦由記再次合作，延續了系列音樂的情感深度與戲劇張力，打造出磅礡動人的樂曲。

電影《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》台灣將於 8 月 8 日率先推出日文配音版及IMAX 版上映，中文配音版將於 8 月 15 日上映，粉絲們收看前也可以先聽聽主題曲，感受近期《鬼滅》的超狂魅力。