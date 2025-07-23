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育碧執行長反對「停止殺死遊戲」　直言：已盡力服務並非永恆

記者黃冠瑋／綜合報導

近日隨著「停止殺死遊戲」運動興起，歐洲公民議會連署超過130萬人，讓許多遊戲參與者分享看法，像是網紅Jacksepticeye，科技富商馬斯克等，連帶Ubisoft因去年關閉《飆酷車神》伺服器又再度受到熱議。對此，Ubisoft執行長Yves Guillemot在近日股東大會表示，「已盡力延長遊戲可玩性，但服務並非永恆」。

▼因《飆酷車神》伺服器關閉，「停止殺死遊戲」運動也因此興起。（圖／翻攝自《飆酷車神》Steam）

▲▼因《飆酷車神》伺服器關閉，「停止殺死遊戲」運動也因此興起。（圖／翻攝自《飆酷車神》Steam）

「停止殺死遊戲」運動是由遊戲頻道Accursed Farms因為看到遊戲關閉，導致玩家不捨評論不斷出現，於是決定在2024年4月發起「停止殺死遊戲」運動，目的是為了說服遊戲開發商，如果在單方面結束營運支援後，希望仍允許玩家能以某種形式持續遊玩，而非完全關閉伺服器或刪除存取權限，並認為遊戲不該因為這樣就此消失。近日歐洲公民議會連署超過130萬人，恰巧的是事件發起人Ross Scott正好就是Ubisoft在去年關閉《飆酷車神》伺服器，才讓他有了想發起此運動的想法。

對此，Ubisoft也在近日召開了股東大會，其中就被問到關於「停止殺死遊戲」看法，Ubisoft執行長Yves Guillemot則是強調，「當時《飆酷車神2》伺服器推出離線模式，已經盡可能透過不同辦法增加遊戲可玩性，但所提供的服務並非一成不變，無論軟硬體終會有失去的一天，所有的遊戲支援也不可能永遠支援下去」。另外，Ubisoft也並非是停止遊戲運營唯一的廠商，像是推出過《柏德之門》系列的BioWare也將在明年1月關閉《冒險聖歌》伺服器。

關鍵字：Ubisoft停止殺死遊戲

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