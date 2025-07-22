Ubisoft執行長稱《暗影者》讚聲滿滿　曝光「製作費超過34億」

記者蘇晟彥／綜合報導

因為《刺客教條：暗影者》飽受爭議的Ubisoft（育碧）近期在公司最新一期的財務報告中，揭露《暗影者》開發金額高達1億歐元（約台幣34億），並稱獲得全球高度讚譽；此外，報告中也強調，近年持續著重遊戲中「微交易」系統，並稱透過課金系統（主要著重在服裝上）將讓玩家體驗更有趣，再度引起玩家議論。

育碧強調，這些額外付費功能的核心目的，是為了服務那些時間有限的玩家。以近年來的《刺客教條》系列作品為例，如《奧德賽》、《維京紀元》，以及即將推出的《暗影者》，這些遊戲都具備龐大的角色扮演（RPG）系統與極長的遊玩時數，完成所有內容需要投入大量時間。育碧認為，若能提供付費選項，讓部分玩家可以「跳過冗長的流程」，直接享受核心樂趣，反而能有效提升他們的整體遊戲體驗。

育碧在報告中重申，這些付費機制永遠是「額外的選擇」，而非強制性的內容。公司強調，即使玩家不進行任何額外消費，也絕對能完整體驗並通關遊戲的所有內容。育碧相信，他們已經建立了一套既「尊重玩家體驗」、同時又具備「長期持續性」的貨幣化與玩家參與策略。

此外，Ubisoft 執行長也Yves Guillemot指出，在《暗影者》上，透入超過 1億歐元（約台幣34億）以上的金額，包含開發、製作、行銷費用等等，此外，Guillemot 也強調基於公司的政策，他們無法公開更加精確的最終開銷數據，但仍暗示了有絕大部分的資金都投入在這款遊戲的引擎上。