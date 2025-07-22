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《汪達與巨像》導演談現今遊戲趨勢　承認「獨特機制」已不重要

記者黃冠瑋／綜合報導
現今大多遊戲開發往往會因為某款遊戲元素熱門，便爭先恐後的模仿，像是《逃離塔科夫》、《黑暗靈魂》、《我的世界》等，不過能成功的遊戲卻寥寥無幾。對此，曾被譽為PS2最具影響力的《汪達與巨像》導演上田文人，發表關於此等現象看法，坦言現今「獨特遊戲機制」對玩家而言已不再重要。

▼《汪達與巨像》導演上田文人發表現今遊戲觀點。（圖／翻攝自《汪達與巨像》）

▲▼《汪達與巨像》導演上田文人發表現今遊戲觀點。（圖／翻攝自Gamerant）

根據外媒報導，《汪達與巨像》導演上田文人近日隨著好友高橋慶太公開了最新解謎遊戲《To a T》後，讓上田文人深深著迷，並且在得知好友即將從美國舊金山回到日本，雙方也因此展開了一段訪談。其中提到「獨特的遊戲機制」在現代遊戲中的重要性正在下降。

上田文人認為「遊戲機制的時代已經過去」，現代遊戲更注重將遊戲元素融入成屬於工作室自己的風格。上田也強調，相較於遊戲本身獨特的遊戲機制，應該更注重獨特的視覺效果或講述獨特的故事，這一點對於製作令人難忘的遊戲是至關重要，上田文人也將這種想法比喻為對現有機制和理念進行「重新定義」。

事實上近幾年推出的遊戲大作也驗證了上田文人的想法，玩家不再選擇只是一些遊戲大廠所出的作品，反而轉向獨立遊戲團隊所推的新作，像是今年所推出的《R.E.P.O》、 《PEAK》等，本身都不是著重再遊戲機制有多出色，而是運用視覺效果與趣味性就引起玩家關注，這也是上田一再強調遊戲休閒元素已成為現今遊戲開發所面臨到的問題。

關鍵字：汪達與巨像上田文人

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